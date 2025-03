Viterbo al Seatrade di Miami, incontro fra la sindaca Frontini e John Portelli • Terzo Binario News

La sindaca Chiara Frontini ha recentemente accolto a Palazzo dei Priori il general manager di Roma Cruise Terminal John Portelli.

“Un incontro proficuo e costruttivo – spiega la sindaca – nell’ambito del quale si è parlato non solo dello sviluppo turistico della città di Viterbo e della Tuscia, ma anche e soprattutto di alcune possibili collaborazioni e sinergie da poter avviare e consolidare con l’importante e strategico porto di Civitavecchia”.

Durante l’incontro, avvenuto nell’ufficio della sindaca, si è parlato inoltre di una grande opportunità legata alla concreta possibilità di partecipazione di Viterbo al Seatrade di Miami. È la stessa prima cittadina a fornire i dettagli. “Il direttore generale di Roma Cruise Terminal Portelli ha dato la disponibilità a concordare gli aspetti organizzativi affinché la missione sia più proficua possibile.

Una grande opportunità per Viterbo, un’occasione importante in cui poter raccontare il territorio in un contesto internazionale prestigioso, per la quale ringraziamo il direttore Portelli. Per tale evento abbiamo intenzione di proporre una serie di itinerari con durata media e medio-lunga, ma anche delle escursioni giornaliere. Obiettivo di questa amministrazione, com’è noto, è quello di aumentare la permanenza media e qualificare l’offerta turistica, e questo è possibile farlo anche aprendo al mondo dei crocieristi, in particolare in considerazione dei flussi di chi arriva o si ferma le due settimane successive o antecedenti la crociera”.

“Desidero ringraziare la sindaca di Viterbo Chiara Frontini per l’incontro e per il suo interesse nelle attività della Roma Cruise Terminal – ha affermato il general manager Portelli -. Ho apprezzato molto la sua visione delle compagnie di crociera come attori principali del turismo non solo per la città storica di Viterbo, ma anche per l’intero territorio. Attendo quindi con molto piacere la sua partecipazione a Seatrade Global 2025 a Miami. Viterbo, la città dei papi, ha molto da offrire ai crocieristi in cerca di storia, cultura e anche ecoturismo. Viterbo può anche essere un’alternativa attraente per le mete tradizionali, per una sosta più lunga prima o dopo la crociera. Vorrei anche ringraziare Fabio Belli per il suo continuo supporto”, ha concluso Portelli al termine dell’incontro che ha visto presente lo stesso imprenditore viterbese, che a sua volta ha aggiunto: “Sono molto soddisfatto di questo incontro organizzato dall’amministrazione comunale, sia come imprenditore sia come ex delegato alla infrastrutture di Ance. Un appuntamento sollecitato in modo particolare in questo ultimo periodo, visti i numeri record registrati dal porto di Civitavecchia nel 2024, con circa 3,5 milioni di crocieristi. Va evidenziato inoltre che da pochi mesi sono iniziati i lavori di un nuovo terminal crocieristico, denominato “Bramante”, la cui messa in esercizio è prevista per il prossimo autunno. Non da ultimo, sono iniziate ad attraccare le nuove navi da crociera, denominate “boutique”, che rappresentano un importante e innovativo segmento di mercato a cui il territorio deve iniziare a guardare per poter dare delle risposte a questa particolare tipologia di clientela”.