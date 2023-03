Vinti 14mila euro al Mito Caffè di Cerveteri: “È un cliente abituale, ne aveva bisogno” • Terzo Binario News

Seconda vincita in tre mesi registrata in quest’attività

Vinti 14mila euro con un 5 al SuperEnalotto al bar Mito Caffè di Cerveteri. Ad aggiudicarsi la somma un cliente abituale dell’attività, a cui quei soldi fanno parecchio comodo.

“Della vincita me ne sono accorto io – così Alessandro, titolare dell’esercizio, racconta a Terzobinario – perché il cliente è venuto a verificare la giocata. Poi ha chiesto come fare a riscuotere la vincita e gli ho spiegato che doveva recarsi alla Sisal. Sono felice per lui, è un uomo buono. Mi ha confessato che il colpo di fortuna è capitato nel momento giusto”.

Tuttavia, non è la prima volta che nel bar si centrano delle vincite. Infatti, nel dicembre scorso è stata estratta la schedina di un altro cliente nel concorso indetto dalla Sisal.

“In quella occasione – riprende Alessandro – convinsi io il cliente a giocare. E sempre io gli dissi della vincita. Era talmente spaesato, che dovetti accompagnarlo a Roma, perché non sapeva come fare per riscuotere. So che viveva a Cerveteri, poi so che si è trasferito ma da allora non l’ho più visto”.

Insomma: due vincite in tre mesi sono un evento raro, specie se avviene nella stessa attività, come capitato al Mito Caffè.