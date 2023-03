Il Lotto premia il Lazio con vincite per oltre 46mila euro: come riporta Agipronews, si festeggia una doppietta nella Capitale, con una vincita da 22.500 euro e una da 9.750 euro, mentre a Civitavecchia, in provincia di Roma, si festeggia con 14mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 251 milioni dall’inizio dell’anno.

Pubblicato mercoledì, 22 Marzo 2023 @ 13:20:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA