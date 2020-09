Videogames: le migliori opzioni per divertirsi sul piccolo e grande schermo - Terzo Binario News

Gli smartphone e i computer hanno rivoluzionato le nostre giornate, e questo è chiaro oramai a chiunque. Non esiste più persona infatti che non ne abbia uno di questi terminali, e che in più momenti della quotidianità non li utilizzi per i compiti più disparati. Uno di questi riguarda sicuramente l’intrattenimento, e più nello specifico il gioco.

Online possiamo trovare “milioni” di titoli differenti, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di gamer. Da quello nostalgico degli anni ’80 e ’90, a quello che ama passare del tempo come in un vero casinò, allo sportivo, fino a quelli votati alla semplicità dei giochi proposti dai social network. Vediamo insieme alcune opzioni per divertirsi sul piccolo e grande schermo.

I giochi per i nostalgici

Come anticipato, l’offerta ludica per smartphone e computer è davvero molto vasta, e in grado di accontentare chiunque. Comprese le generazioni meno giovani, quelle che vanno dai 30 ai 40 anni, e anche oltre. Per i nostalgici c’è infatti solamente l’imbarazzo della scelta, dal mitico Pac Man, uno dei primi titoli a conquistare il mercato anni ’80, a Donkey Kong, Puzzle Bubble, Sonic, Street Fighter, e molti altri ancora.

Addirittura, in questo caso maggiormente per Android e Windows, sono disponibili dei software emulatori, che riproducono in grande stile alcune tra le console più in voga del millennio passato: Atari, Sega, Nintendo, Commodore, e molte altre ancora. Una volta installati questi programmi, in rete è possibile trovare migliaia di ROM, ovvero di titoli compatibili per un tuffo nel passato che non può certamente lasciare indifferenti.

Come in un vero casinò

Giocare con i videogames spesso permette di rilassarsi, magari dopo una stressante giornata di lavoro. In alcune occasioni rappresenta anche un’occasione per ingannare la noia di alcuni momenti della giornata. Magari mentre attendiamo un autobus, oppure durante un viaggio. In molte altre invece, consente di immergersi totalmente in mondi paralleli, che permettono di staccare totalmente la spina.

È questo il caso delle tante app e piattaforme di casinò online disponibili, che al loro interno raggruppano centinaia di giochi differenti: roulette, slot machine, backgamon, video poker, e molti altri ancora. Alcune di queste piattaforme sono talmente ben realizzate, sia sotto l’aspetto della giocabilità, che sotto quello prettamente grafico, da trasmettere emozioni simili a quelle di un vero casinò.

Per i giocatori “sportivi”.

Molti vogliono rilassarsi. Tanti altri invece amano la competizione, e i brividi che possono trasmettere i numerosi giochi di sport disponibili per smartphone, computer, e in alcuni casi anche direttamente online. In cima alla lista troviamo sicuramente quelli di calcio. Per molti anni, per gli appassionati di questi titoli, la battaglia per decretarne il successo avveniva solamente su computer.

Due giochi che hanno fatto la storia in tal senso sono Pro Evolution Soccer e Fifa. La diffusione è stata talmente grande su PC che non poteva non replicarsi anche su smartphone. Ma il calcio chiaramente non è l’unico sport gradito ai gamers moderni. E per coloro che si sentono più imprenditori che calciatori, la partita prosegue su Football Manager, dove la missione è quella di portare al successo la propria squadra.

Tra un calciomercato e l’altro, troviamo altri gamers che proseguono la loro inarrestabile corsa, in questo caso con F1. Il brivido delle monoposto Formula 1 è sempre gradito a tanti, esattamente come quello per le Gran Turismo. Molti altri appassionati amano sport differenti, come il basket. Il titolo ufficiale NBA ha sempre riscosso un ottimo successo, anche nella sua versione mobile dove l’app rimane sempre tra le più scaricate.

I gamers social

Mediamente ogni persona passa circa due ore ogni giorno sui social network. In cima alla lista troviamo sicuramente Facebook. E tra una bacheca e l’altra, la piattaforma è utilizzata anche per giocare, grazie ad un’offerta di titoli molto spesso semplici sotto il comparto grafico, ma non per questo meno divertenti. Alcuni titoli hanno davvero spopolato nel corso degli anni, e per molte persone sono diventati praticamente una mania.

Farmville, Candy Crush Saga, Criminal Case, Dragon City, Puzzle Bubble, City Ville, e Ruzzle sono solamente alcuni tra i principali, ma l’elenco potrebbe proseguire davvero a lungo. Semplici, appassionanti, e soprattutto gratuiti (o quasi).