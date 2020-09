Bitcoin: quando parliamo di truffa e quando di investimento? - Terzo Binario News

Oramai la domanda che ci arriva in redazione è sempre quella: è sicuro comprare Bitcoin? Il momento per investire sopra i miei risparmi è finalmente giunto?

Un analisi del Bitcoin, truffa o investimento che sia è d’uopo, così noi ci limiteremo fondamentalmente al mantenerci su queste due assi opposte per cercare di capire tramite la suddetta analisi di cosa stiamo parlando e le sorprese (positive e negative) che ci riserva la prima e più importante criptovaluta presente sul mercato.

Analisi del Bitcoin: cos’è e chi l’ha creato

Il Bitcoin è una criptovaluta, la prima del suo genere, introdotta e presentata al mondo via internet da un anonimo inventore (o inventori) che ha pubblicato il white paper di Bitcoin sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto poco più di 10 anni fa, nel 2009.

Questa nuova forma di concepire il denaro e la consistenza della valuta prevede la possibilità di scambiare tra due persone una moneta di tipo “virtuale”, non presente quindi in forma fisica nel mondo reale ma solo in formato elettronico, senza il bisogno di intermediari grazie alla tecnologia P2P (Peer-to-Peer). Semplicemente, l’acquirente depositerà l’ammontare prefissato di bitcoin nel e-wallet del venditore con un qualunque mezzo tecnologico in grado di supportare il sistema P2P e sarà fatta.

Questa criptovaluta funziona e viene creata grazie a un sistema decentralizzato supportato anch’esso dal P2P detto blockchain e non è assolutamente una truffa, anzi: è pensato proprio per essere impenetrabile ad attacchi esterni o controlli di alcun tipo.

Per non perderci però in ulteriori dettagli tecnici passiamo al capire dove si annidano le vere truffe e i pericoli quando si parla di Bitcoin.

Analisi del Bitcoin: i rischi

Molto spesso il vero pericolo che si annida dietro agli investimenti riguardanti i Bitcoin non riguardano la valuta virtuale in sé, quanto piuttosto il modo di ottenerli o di specularci sopra. Ad esempio, una metodologia da evitare assolutamente quando si vuole entrare in possesso di bitcoin è quello di affidarsi a un exchange di criptovalute. Non essendo affiliati ad alcun brand terzo infatti, molti di questi exchange non hanno alcuna relazione con Bitcoin o altro e non hanno alcun obbligo legale nei loro confronti né obblighi morali nei confronti del pollo di turno: ed è qui che nasce la truffa.

Altro motivo poi per il quale Bitcoin viene definita una truffa è sicuramente la descrizione maligna fatta da una parte del mondo della finanza, come quando l’amministratore delegato di JP Morgan Chase, il famoso Jamie Dimion, esordì sulla questione dicendo che “è una truffa”.

Al momento, un’alternativa alla compra effettiva di bitcoin virtuale ci viene data da i broker online.

Analisi del Bitcoin: investire grazie al trading online

Proprio come per il mercato valutario, è possibile però investire su Bitcoin come se fosse un titolo finanziario. In questo caso, quello di cui avremo bisogno sarà un broker online affidabile a cui affidarci e una piattaforma per il trading online facile da utilizzare.

Per quanto riguarda l’affidabilità di un broker online, la prima cosa che dovremo controllare delle sue credenziali saranno le autorizzazioni e le licenze atte a poter operare sul nostro territorio. In questo caso parliamo soprattutto delle licenze CySEC e CONSOB, le quali ci permetteranno di assicuraci una tutela legale su tutto il territorio italiano ed europeo.

Per quanto riguarda le piattaforme invece, dovremo prendere in considerazione molteplici fattori. Prima di tutto, quali sono le cose che più ci interessano di una piattaforma mentre facciamo trading provando a investire su Bitcoin, come ad esempio la possibilità di poter aprire un conto con un deposito minimo veramente basso (pensate che alcuni broker online permettono di farlo con soli 10 euro) o addirittura un account demo gratuito con cui fare pratica.

Detto ciò, ricordiamoci sempre però che quando parliamo di Bitcoin e degli investimenti su di essi, parliamo di un prodotto finanziario dall’estrema volatilità: ciò significa che “il vento” può cambiare immediatamente a nostro sfavore, facendoci perdere tutto il capitale guadagnato (e investito) fino a quel momento in un attimo.