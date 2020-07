Come cambia e si sviluppa il gioco online a livello tecnologico nel 2020 - Terzo Binario News

Il 2020 si sta rivelando un anno di grande attenzione mediatica per il settore del gioco online, della videoludica e dell’innovazione tecnologica. A conferma arrivano i primi dati che danno un quadro differente rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato da un anno che gli addetti ai lavori avevano definitivo, importante e di transizione.

Cosa è cambiato per il settore dei casinò online in Italia dopo il 2019

Particolare rilievo per i casinò online, che già durante la seconda parte del 2019 avevano ottenuto buone performance, a discapito delle aspettative, legate soprattutto al divieto di pubblicità e sponsorizzazioni volute dal Decreto Dignità. Tuttavia il 2020 si attesta come un anno di crescita, per il comparto dei casino live italia che mostrano un ulteriore margine di crescita rispetto a quanto si era visto durante il biennio precedente. Tra le attrattive che hanno raccolto maggiori consensi da parte degli utenti, si segnalano le performance di roulette online, degli skill games come blackjack e baccarat, su tutti, del videopoker, del bingo, ma soprattutto delle slot online. Tiene bene anche il comparto del poker online, il quale durante gli ultimi tempi aveva risentito di una flessione, in termini di utenti attivi e di massa critica di giocatori.

Nuove attrattive e sistemi di gioco per il poker digitale

Determinante il lancio del gioco tramite app e del cosiddetto snap poker, una versione più moderna, attuale e veloce del gioco del poker sportivo. I dati legati al gioco online, vanno di pari passo con quelli del gioco di tipo fisico, che durante questo semestre ha avuto una fisiologica battuta d’arresto, come del resto vale anche per il circuito del betting online e delle scommesse sportive.

E’ come se gli utenti abbiano riscoperto il gioco online proprio durante questo difficile avvio di anno, dando una spinta fondamentale a un comparto come il poker online, versione cash e da torneo, che da tempo non registrava numeri così importanti. Un ritorno di immagine che certo non può ancora essere paragonato con quello a cui abbiamo assistito fino a 5-6 anni fa, quando il poker era il volano principale per un settore del gambling, che ha incassato mediamente attorni ai 10-12 miliardi di euro, di cui il 70% sono state le vincite per gli utenti attivi e operativi.

Un volume di affari imponente, che a partire dal 2014 e soprattutto durante il biennio seguente, ha incamerato e inglobato una importante innovazione tecnologica, la quale in un primo momento di sperimentazione e di studio aveva causato delle problematiche, in seguito risolte molto bene, per quanto riguarda software, upgrade e accessibilità.

Il passaggio dal gioco online rivolto agli utenti attivi tramite PC fisso e laptop non è stato veloce, ma graduale, aspetto che però nel tempo ha pagato bene, nonostante alcuni accorgimenti e cambio di guardia, di trend e di atteggiamento sia per gli utenti, sia per i gestori del gioco digitale. Il periodo d’oro per i casinò online è coinciso con il numero di smartphone e tablet che in Europa, così come in Italia è lievitato in maniera esponenziale. Risolti alcuni problemi legati alla sicurezza informatica, circa i dati sensibili degli utenti, i conti online e la possibilità di gestire in ogni momento il proprio account, ha avuto effetti molto positivi anche per il circuito del gioco online.

La tecnologia digitale attorno al gioco online

La tecnologia digitale oggi è al servizio degli utenti, sia per quanto riguarda il segmento del gambling, così come avviene anche per il comparto del gaming. Il 2020 dovrebbe essere un anno fondamentale anche per tutti gli appassionati di console, visto che già da qualche settimana, l’argomento che tiene banco è quello del lancio della nuova Playstation 5.

Un prodotto lungamente atteso che finalmente dovrebbe vedere la luce, durante il prossimo autunno 2020. Prima però bisogna vedere quali saranno le performance durante la stagione estiva per le attrattive maggiormente gettonate in termini di casinò digitale. Il dato che riguarda lo stesso periodo dello scorso anno, indica che il gioco maggiormente diffuso e praticato sia stato il blackjack. Un dato che mostra come il settore del gioco sia capace di cambiare e di adattarsi ai tempi, alla tecnologia e alla funzionalità stessa delle app attraverso cui gli utenti accedono per giocare e per tentare la sorte.

Considerazioni finali

C’è stato un cambio di guardia a livello generazionale, non solo per gli utenti attivi, ma anche per i device che vengono utilizzati per svolgere il gioco stesso. Le cose sono cambiate in meglio, a livello di tecnologia, da quando più di 20 anni fa in Canada veniva caricato su internet il primo gioco online di poker digitale. Sono cambiate molte cose, sia per il gambling che per il gaming, così come per tutto il settore della videoludica e dell’intrattenimento legato agli audiovisivi. Viviamo quindi nell’epoca della cultura digitale e della società liquida, dove anche il gioco viene effettuato secondo questi nuovi parametri e sistemi.

Si sta parlando molto durante questo 2020 di nuovi tentativi per quanto concerne la realtà aumentata, la realtà virtuale e una nuova concezione di vedere il gioco, l’intrattenimento in versione domestica. Vedremo anche come queste nuove console sapranno occupare il proprio posto in termini di vendita, di riscontro del pubblico e di feedback. Stiamo assistendo a una vera rivoluzione digitale che il settore del gambling online ha ampiamente promosso e sostenuto, visto che le app di gioco rappresentano oggi un sistema affidabile, sicuro e performante di altissimo livello.