Auto in fiamme in via Gaeta a Ladispoli, in pieno centro.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Cerenova per le operazioni di spegnimento e i Carabinieri.

Ai pompieri ci sono voluti pochi istanti per avere ragione delle fiamme.

Gli uomini dell’Arma hanno sovrainteso alle operazioni.