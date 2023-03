Sono pronte a mostrarsi in tutta la loro bellezza le vespe storiche del Vespa Club di Cerveteri.

Domenica 26 marzo in Piazza Santa Maria in occasione della mostra del Modellismo Statico in programma a Sala Ruspoli, il Vespa Club aspetta simpatizzanti e appassionati della due ruote simbolo del boom economico made in Italy.

L’ingresso alla mostra in Sala Ruspoli sarà gratuito, così come l’esposizione delle Vespe.