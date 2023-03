Incidente fra pick-up e tir sull'Aurelia: arriva l'eliambulanza a Ladispoli • Terzo Binario News

Questa mattina alle ore 08.15 i Vigili del fuoco di Cerveteri hanno risposto ad una chiamata per incidente stradale.

Precisamente i Vvf si sono portati al km 38 della statale Aurelia.

Un pick-up di grossa cilindrata, per cause in corso di accertamento, ha violentemente impattato contro un tir.

I Vigili del fuoco hanno subito iniziato l’opera di estricazione del conducente dell’auto, operazione resa difficile dalle condizioni fisiche del cinquantacinquenne.

Una volta estratto dalle lamiere, i Vvf lo hanno affidato alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto. In seguito è stato elitrasportato all’ospedale Gemelli di Roma.

Sul posto anche il personale dell’ANAS e la Polizia locale di Ladispoli per i rilievi del caso.