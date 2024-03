Vento a 100 km orari e pioggia devastano il Litorale: grossi danni a Ostia • Terzo Binario News

Mareggiate e allagamenti sul litorale romano. Danni alle strutture sulla spiaggia. Il bilancio del maltempo che ha colpito Ostia.

Domenica sera intorno alle 19, dieci minuti di pioggia violenta unita a un vento forte che ha raggiunto e superato i 100 km all’ora, hanno causato grossi disagi nel quartiere, interi garage allagati, cantine, negozi, sono saltate alcune fogne. Anche una chiesa è finita sott’acqua. Ma i danni più ingenti ci sono stati sul lungomare.

Cabine divelte, tetti volati in aria, strutture trascinate dal vento e distrutte. tutto da rifare. Non è la prima volta.

Quando le onde si ingrossano arrivano sulla spiaggia con grande forza travolgendo tutto quel che c’è e l’arenile è sempre più eroso, soprattutto nei lidi di più colpiti dalle mareggiate, quelli di Levante, lamentano i titolari, dove sono previsti dei lavori di messa in sicurezza delle spiagge con il ripristino della barriera frangiflutti che negli anni non è più in grado di contenere l’azione distruttiva delle onde.

I sacchi di sabbia messi per attenuare il fenomeno dell’erosione si sono rivelati insufficienti. Fonte, RaiNews24