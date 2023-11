Venerdì sciopero generale dei trasporti, previsti disagi a Roma e Provincia • Terzo Binario News

L’appuntamento con il garante, che ha chiesto una rimodulazione della protesta, è fissato infatti questa mattina, lunedì 13 novembre. Le delegazioni di Cisl e Uil, che hanno proclamato l’astensione in vista del primo dei tre appuntamenti di mobilitazione fissato per venerdì prossimo, incontrano la commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Un confronto sul filo delle regole e che è molto probabile una ridefinizione delle ore di protesta anche se i sindacati difendono lo sciopero.

Articolazione dello sciopero del 17 novembre

A proclamare l’agitazione sono state le federazioni dei trasporti Filt Cgil e Uiltrasporti, che hanno aderito allo sciopero generale di 24 ore proclamato dalle proprie confederazioni nazionali dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio.

Modalità di svolgimento

Nel territorio di Roma Capitale, lo stop riguarda l’intera rete Atac e l’intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. A rischio anche il servizio delle biglietterie mentre i parcheggi di interscambio restano aperti. I bike box delle stazioni, eventualmente chiuse, non saranno disponibili ad eccezione del bike box della stazione Ionio.

Lavori di manutenzione sulla FL1 Orte-Fiumicino

Modifiche e disagi, poi, anche sulla linea ferroviaria. Dal 16 al 19 novembre, infatti, la circolazione dei treni regionali e delle Frecce subirà modifiche a causa dei lavori di manutenzione di alcuni ponti ferroviari tra le stazioni di Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto sulla linea FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto. I treni della linea FL1 termineranno la corsa nelle stazioni di Roma Tiburtina o Roma Ostiense ed il servizio del Leonardo express sarà sospeso. E i treni Frecciarossa da e per Fiumicino Aeroporto saranno soppressi tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto. “Per le tratte cancellate sarà prevista una rimodulazione dell’offerta che sarà effettuata da bus no stop da Roma Termini e da bus con fermate intermedie da Roma Ostiense – spiega Trenitalia -. Alcuni collegamenti notturni da Fiumicino aeroporto saranno effettuati con bus fino a Poggio Mirteto. La riprogrammazione del servizio comporterà modifiche degli orari e l’aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili – avvisano dall’azienda – possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto”.