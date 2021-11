Vela, l'Invernale Riva di Traiano sabato e domenica ed anche le premiazioni del Campionato 2019-2020 - Terzo Binario News

Riprende sabato 13 Novembre il Campionato Invernale di Riva di Traiano – Trofeo Città di Civitavecchia, con la classe “Regata” che scende in acqua, per la prima volta nella stagione, per recuperare la prova del 31 ottobre saltata per l’indisponibilità di molte imbarcazioni impegnate nella Rolex Middle Sea Race e nella Coppa Italia d’Altura.

Nel pomeriggio, alle ore 15:30, è prevista, in piazzetta dei Marinai, la cerimonia di premiazione del Campionato Invernale 2019/2020 rimasta in sospeso da oltre un anno. Per fortuna si ricomincia e, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid, potranno finalmente essere premiate le barche vincitrici: Tevere Remo di Gianrocco Catalano, dominatore tra i Regata; Soul Seeker di Federico Galdi, vincitore tra i Crociera; Fair Lady Blue di Oscar Campagnola, primo in IRC X2 e Fahrenheit di Giuseppe Massoni primo in ORC X2 nella Coastal Race; Bangherang Evo di Fabrizio Venturini, primo nella Coastal in equipaggio.

“Sono contentissimo di questo ritorno alla normalità – commenta il presidente del CNRT Alessandro Farassino – e di rivedere e premiare tutti gli equipaggi dell’ultimo invernale ante Covid. Sarà anche l’occasione per fare il punto sull’organizzazione di quest’anno ed annunciare le tante novità relative ai premi di questa edizione 21/22”.

Il giorno successivo, domenica 14 dicembre, sarà tutta la flotta a scendere in acqua per la seconda giornata del Campionato. Le previsioni al momento danno come probabile un vento di scirocco che domenica dovrebbe soffiare con più forza, 7/9 nodi, contro i 5/6 di sabato. Situazione inversa per la pioggia, che è largamente prevista per sabato, per lasciare posto (forse) ad un po’ di sole la domenica. Ma siamo oltre le 72 ore…. una soglia oltre la quale non vale nemmeno un Green Pass, figuriamoci una previsione meteo.