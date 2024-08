Vede ladro dallo spioncino della porta: urla e lo fa scappare • Terzo Binario News

Denunciato dai carabinieri per tentato furto un 32enne georgiano, residente in provincia di Viterbo

Un cittadino residente in un condominio di via Camilla Virginia Savelli, a Casal Monastero, udendo forti rumori, tramite lo spioncino della porta del suo appartamento, è riuscito ad intravedere la presenza di un uomo che stava armeggiando al portoncino d’ingresso dello stabile.

L’uomo è riuscito, dopo avergli urlato contro, a farlo desistere dal suo intento mettendolo in fuga. Ha poi contattato il numero di emergenza 112, riuscendo a fornire al militare una dettagliata descrizione degli indumenti indossati dal soggetto fuggito.

I Carabinieri della Stazione di Roma Settecamini, intervenuti immediatamente sul posto, sono riusciti ad intercettare il soggetto corrispondente perfettamente alla descrizione, un cittadino della Georgia di 32 anni, domiciliato nella provincia di Viterbo e già noto per reati specifici, che è stato condotto in caserma e denunciato per tentato furto all’interno di uno stabile