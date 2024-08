Rapina alle Poste: banditi in fuga con 90mila euro, direttrice colpita alla schiena • Terzo Binario News

Con una pistola hanno fatto irruzione nell’ufficio postale di via dei Ciclamini, a Centocelle. Due banditi sono fuggiti con un bottino di 90mila euro. La direttrice della filiale è stata colpita alla schiena. Questo quanto avvenuto giovedì 1 agosto poco dopo le 19.

Rapina alle Poste a Centocelle

Il raid dei malviventi è stato fulmineo. I due, con il “ferro” in pugno, sono entrati nella filiale, al momento chiusa. Hanno approfittato della situazione e hanno prelevato il contante. Dopodiché sono scappati a bordo di uno scooter.

Direttrice aggredita

La direttrice dell’ufficio postale ha lamentato di aver ricevuto una botta alla schiena, per questo – per lei – sono state necessarie le cure in ospedale. Due dipendenti, invece, sono stati trovati in stato di choc. Sulla vicenda indaga il commissariato Prenestino.

c.b.