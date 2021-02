Varianti Covid in Italia: ecco dove - Terzo Binario News

“Nelle Regioni dove si è registrato un rapido aumento dei casi come Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria, oltre che nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le varianti di Sars-Cov-2 sarebbero, secondo le simulazioni sull’andamento dei ricoverati, già tra il 40% e il 50% del totale dei positivi. Questo trend è in aumento”. A dirlo è Corrado Spinella, direttore del Dipartimento di Scienze fisiche e tecnologie della materia del Cnr.

Nel Lazio “si sono affacciate le varianti”, spiega l’assessore alla Salute Alessio D’Amato. Il comune di Roccagorga (Latina) è zona rossa. Per l’alta incidenza di casi di variante inglese è stata disposta il 20 febbraio la zona rossa anche per Colleferro e Carpineto, due comuni in provincia di Roma. Casi accertati di variante inglese anche nel Viterbese, al confine con l’Umbria.

Un’altra scuola chiude a Roma per sospetti casi di variante inglese. Si tratta della Sinopoli-Ferrini nel quartiere Africano. La Asl ha disposto lo stop delle lezioni in presenza da lunedì 22 febbraio. La Asl attiverà lo screening di tutto il personale scolastico. La ripresa delle attività didattiche nella sola forma della didattica integrata avverrà a partire da mercoledì 24 febbraio. (SkyTg24)