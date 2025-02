Valore Artigiano, ieri il primo degli 11 incontri Cna per illustrare il bando • Terzo Binario News

Lupidi e Gismondi: “Noi a disposizione per le domande e per integrare la misura”

Per conoscerlo meglio ci sono 6 milioni di buoni motivi: a tanto ammonta “Valore Artigiano”, il bando della Regione Lazio. “Non succedeva da anni, per questo la Cna di Viterbo e Civitavecchia ha deciso di dare una vasta informazione a tutta la categoria”.

Il segretario Attilio Lupidi ha introdotto così, ieri sera nella sede di Cna Sostenibile, il primo degli 11 incontri in programma. E le imprese hanno risposto, confermando la necessità dell’iniziativa.

Il bando è stato presentato in tutte le sue sfaccettature da Armando Mangeri, responsabile dell’area Credito dell’Associazione. Erano presenti la sindaca Chiara Frontini e il consigliere comunale delegato ai rapporti con le imprese, Marco Nunzi. Il consigliere regionale Daniele Sabatini è stato invece impossibilitato per via della concomitanza con la commissione sanità a Roma.

Le domande di contributo possono essere presentate dal 20 febbraio. “La Regione Lazio – ha detto Lupidi – dopo diversi anni è tornata con nuove misure per la categoria: non succedeva dal 2018. E’ un intervento importante, come Cna abbiamo dunque deciso di muoverci per farlo conoscere il meglio possibile. Andremo avanti fino al 20 febbraio in tutto il territorio”.

Parola quindi alla sindaca Frontini. “Il pubblico sta mettendo del suo per stare vicino a categorie che sono la spina dorsale del Paese e grazie alla Cna è possibile abbattere le difficoltà nell’accesso ai bandi. Poter contare su dei professionisti inseriti in un’associazione importante come la Cna significa avere un vantaggio. E si potranno fare investimenti che altrimenti non si farebbero, invito quindi a cogliere queste opportunità”. Il Comune, da parte sua, ha investito puntando sull’abbattimento della Tari per le imprese del centro storico e sul bando per le botteghe storiche.

Dopo i saluti, è stato Mangeri a sviscerare tutte le caratteristiche e le possibilità offerte dal bando: a quanto ammonta lo stanziamento, a chi è rivolto, le spese ammissibili, l’investimento minimo, tempi e modalità presentazione della domanda, degli investimenti da sostenere e della rendicontazione. Infine, le tipologie di attività non contemplate. Dopo l’illustrazione, Mangeri ha quindi risposto alle domande delle imprese, chiarendo tutti i dubbi ai presenti.

“Valore Artigiano” destina 6 milioni di euro alle imprese artigiane per progetti di sviluppo e valorizzazione del settore. Di questi, 5 sono per lo “Sviluppo dell’impresa artigiana” e uno per la “Valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale”. Ma la Cna non si è limitata a illustrare il bando: ha spiegato anche come questo può essere integrato. L’Associazione è infatti sportello Eblart (Riccardo Pera, responsabile dell’area Politiche del lavoro della Cna di Viterbo e Civitavecchia è nel consiglio di amministrazione) e Unico. Nel primo caso, l’Ente bilaterale del Lazio per l’artigianato mette infatti a disposizione ulteriori forme di contributi a fondo perduto; nel secondo invece attraverso il Confidi si facilita l’accesso al credito.

A chiudere l’incontro è stato il presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Alessio Gismondi. “Siamo qui a disposizione per seguirvi, sia per la presentazione delle domande, sia per illustrare ulteriori opportunità, come quelle che riguardano Eblart e Unico. L’Associazione studia per voi le misure, affiancandovi, in modo che le domande possano andare avanti al meglio per fare investimenti in grado di migliorare l’azienda”.

Questo il calendario degli appuntamenti:

5 febbraio: Tarquinia, ore 17 Sala del Consiglio Comunale (Piazza G.Matteotti, 6)

6 febbraio: Vetralla, ore 15 Sala del Consiglio Comunale (Via Cassia, 157)

10 febbraio: Civitavecchia, ore 17,30 Sala Calamatta Comune, piazzale Guglielmotti

11 febbraio: Acquapendente, ore 17 Biblioteca Comunale (Via Cantorrivo, 13)

12 febbraio: Ladispoli, ore17,30

14 febbraio: Canino, ore 17 Sala Conferenze Arancera Corso Matteotti, 11

17 febbraio: Tuscania, ore 17 Sala Convegni Talucci Termoidraulica (Via F. Baracca, snc)

18 febbraio: Montalto di Castro, ore 17 Complesso San Sisto (Via Tirrenia)

19 febbraio: Civita Castellana, ore 17 sede CNA (Viale Fiume Treia)

20 febbraio: Soriano nel Cimino, ore 17 Sala Convegni Hotel La Bastia.

Questo il link per partecipare:

https://forms.gle/jni6N1j2W6eMk7qq5