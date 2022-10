Usi civici, a Civitavecchia pubblicati gli atti dei procedimenti pendenti • Terzo Binario News

Si avvisa la cittadinanza del Comune di Civitavecchia che è pendente, dinanzi al Commissariato per la liquidazione degli usi Civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana, il seguente procedimento recante RG 16/2021 di opposizione alla verifica demaniale svolta dal perito agr. dott. Giuseppe Monaci e alla Determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G01938 del 21 febbraio 2019, avente ad oggetto: “Usi civici – Università agraria di Civitavecchia (RM) – art. 15 del R.D. n. 332/1928 – Disposizione di deposito e pubblicazione della perizia inerente l’individuazione dei terreni interessati da usi civici di cui alla sentenza Commissario Usi Civici di Roma, n. 19/1990 dei comprensori Tenuta Ferrara, Mortelle e XIII Quartucci”.

Le aree interessate dal procedimento sono ricomprese all’interno del territorio del Comune di Civitavecchia ed incluse catastalmente nel foglio 17.

Scopo del procedimento è quello di accertare la “qualitas soli” delle aree in questione, vale a dire se dette aree abbiano o meno natura demaniale e se siano gravate o meno da usi civici.

Pertanto, stante la necessità d’integrare il contraddittorio e previa autorizzazione del Commissario Usi civici, si procede mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 150 c.p.c., nei confronti dei formali intestatari e/o eredi degli immobili che insistono sulle particelle indicate nei seguenti provvedimenti allegati, adottati dal Commissario per la liquidazione degli usi Civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana, comprese catastalmente nel foglio 17.

Come disposto dal Commissario usi civici, si procede, dunque, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dei seguenti atti: Procedimento RG 16/2021 – udienza 27.02.2023 ore 10.30: Ordinanza n. 299 del 12/04/2021, Ordinanza n. 300 del 12/04/2021, Verbale d’udienza del 16 maggio 2022, Autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, Provvedimento rettifica autorizzazione e fissazione udienza.

I cittadini interessati quali formali intestatari e/o eredi degli immobili che insistono sulle particelle, comprese nel foglio 17 del Comune di Civitavecchia, indicate nelle sopra indicate Ordinanze commissariali, possono costituirsi nel giudizio sopra indicato. La prossima udienza di fronte al Commissario per la liquidazione degli usi civici è fissata al 27 febbraio 2023, ore 10,30.

—

Si avvisa la cittadinanza del Comune di Civitavecchia che sono pendenti dinanzi al Commissariato per la liquidazione degli usi Civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana i seguenti procedimenti recanti rg. RG 23/2019, 13/2021 e 19/2021 di opposizione alla verifica demaniale svolta dal perito agr. Dott. Giuseppe Monaci e alla Determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G01938 del 21 febbraio 2019, avente ad oggetto: “Usi civici – Università agraria di Civitavecchia (RM) – art. 15 del R.D. n. 332/1928 – Disposizione di deposito e pubblicazione della perizia inerente l’individuazione dei terreni interessati da usi civici di cui alla sentenza Commissario Usi Civici di Roma, n. 19/1990 dei comprensori Tenuta Ferrara, Mortelle e XIII Quartucci”. Le aree interessate dai tre procedimenti sono ricomprese all’interno del territorio del Comune di Civitavecchia ed incluse catastalmente nel foglio 17. Scopo dei tre procedimenti è quello di accertare la “qualitas soli” delle aree in questione, vale a dire se dette aree abbiano o meno natura demaniale e se siano gravate o meno da usi civici.

Pertanto, stante la necessità d’integrare il contraddittorio e previa autorizzazione del Commissario Usi civici, si procede mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 150 c.p.c., nei confronti dei formali intestatari e/o eredi degli immobili che insistono sulle particelle indicate nei seguenti provvedimenti allegati, adottati dal Commissario per la liquidazione degli usi Civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana, comprese catastalmente nel foglio 17: Procedimento RG 13/2021 – udienza 28.11.2022 ore 09.30: Ordinanza n. 225 del 19/03/2021, Ordinanza n. 245 del 31/03/2021. Procedimento RG 23/2019 – udienza 26.09.2022 ore 11.45: Ordinanza n. 601 del 14/12/2020, Ordinanza n. 2 del 04/01/2021, Ordinanza n. 150 del 03/3/2021. Procedimento RG 19/2021 – udienza 04.07.2022 ore 11.40: Decreto n. 346 del 21/04/2021.

I cittadini interessati quali formali intestatari e/o eredi degli immobili che insistono sulle particelle, comprese nel foglio 17 del Comune di Civitavecchia, indicate nei suddetti provvedimenti possono costituirsi nei giudizi sopra indicati.