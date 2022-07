Universita' Agraria di Allumiere: Daniele Cimaroli è il nuovo presidente • Terzo Binario News

Universita’ Agraria di Allumiere: Daniele Cimaroli è il nuovo presidente

Con 370 preferenze, Cimaroli prende il testimone del presidente uscente, Pietro Vernace

Daniele Cimaroli è il nuovo presidente dell’Università Agraria di Allumiere.

Con 370 preferenze, Cimaroli è risultato in assoluto il più votato della lista n. 2, “Civicamente per Allumiere”, seguito da Leo Mellini, che con 267 preferenze ricoprirà il ruolo di vice.

Entreranno nel Consiglio di Amministrazione anche Paolo Speroni (187 consensi), Paolo Travagliati (162) e Silvia Garavaglia (142).

“Sono onorato di ricoprire questo incarico – ha commentato Cimaroli – e approfitto per ringraziare gli elettori per la fiducia accordata. Ho lavorato cinque anni per l’ente come vice presidente e ora ne assumo la presidenza con grande senso di responsabilità, consapevole di poter contare su una squadra di persone volenterose e competenti”.

Paolo Speroni, oltre che membro del cda, sarà delegato alla campagna; Paolo Travagliati si occuperà di bilancio e di sviluppo del territorio; la delega alla zootecnia spetterà a Silvia Garavaglia e Leo Mellini curerà il patrimonio dell’ente.

Gli altri candidati della lista vincente, Daniele Vela, Claudio Papa, Antonio Vela, Mario Vittori, Giovanni Mellini, Andrea Sgamma,Emiliano Simonetti e Alessio Vela, nei prossimi giorni verranno tutti coinvolti con altre deleghe e incarichi.

Siederanno invece tra i banchi della minoranza il presidente uscente, Pietro Vernace, Andrea CammillettiTersilio Bastianini e Flavio Ferri.