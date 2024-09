Unione Ciechi Civitavecchia: "Pincio e Asl ne garantiscano la continuità" • Terzo Binario News

Nei giorni scorsi la sezione territoriale di Civitavecchia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS ha incontrato rappresentanti istituzionali e delle strutture sanitarie.

Per prima si è svolta una piacevole riunione con l’assessora alle Politiche Sociali Emanuela Maucioni.

Questa è stata l’occasione per presentare l’associazione alla rappresentante dell’amministrazione, descrivere i servizi forniti ai soci, avanzare le proprie istanze e le necessità.

Il confronto si è svolto in un clima sereno e da entrambe le parti è stata chiara la volontà di collaborare, lavorando insieme e mettendo gli uni a disposizione degli altri competenze, esperienza e risorse. Sono state analizzate già alcune proposte per migliorare insieme i servizi forniti dall’associazione e dal comune, che in futuro si cercherà di realizzare.

Al momento dei saluti ci si è lasciati con la promessa di incontrarsi di nuovo presto per iniziare a mettere a punto quanto discusso.

la Speranza è che questo possa essere il primo di una lunga serie di incontri costruttivi e che si possano raggiungere risultati positivi.

poi è stato il turno di una interessantissima visita al Centro Ipovisione e Riabilitazione visiva dell’ospedale San Paolo. Il vice presidente dell’associazione Mario Sartorelli e il consigliere regionale Daniele Renda hanno incontrato la dott.ssa Emanuela Tedeschi, ideatrice, direttrice e anima del centro. Questa è stata l’occasione per scoprire i tanti servizi offerti dalla struttura e conoscere la dott.ssa Tedeschi, una professionista preparata, competente e dotata anche di una spiccata sensibilità.

Il centro rappresenta una vera risorsa per i disabili visivi non solo di Civitavecchia ma anche di tutto il comprensorio e oltre, costituendo una vera eccellenza sul territorio in ambito sanitario.

Per promuovere i servizi e le opportunità offerte dal centro ai soci UICI ma anche a tutti i disabili visivi del comprensorio, sono stati ipotizzati incontri di informazione con la dottoressa che si è resa disponibile e si è dichiarata entusiasta dell’iniziativa.

Nel corso dell’incontro, però, i rappresentanti UICI sono venuti a conoscenza del prossimo pensionamento della stessa Tedeschi. Notizia che solleva più di una preoccupazione. Il timore, infatti, è quello che la dottoressa non venga tempestivamente e adeguatamente sostituita e che questa realtà che ha costruito con tanta cura e che risulta così tanto utile alla città e al territorio rischi di sparire.

Per questo motivo la sezione UICI di Civitavecchia inoltra un appello alle istituzioni comunali e alla dirigenza sanitaria, affinché sin da subito inizino a prendere in considerazione l’avvicendamento. Questo servizio di eccellenza deve rimanere attivo presso l’ospedale cittadino e deve continuare l’ottimo lavoro svolto finora.

L’eventuale chiusura del Centro di Ipovisione e di Riabilitazione visiva rappresenterebbe una perdita gravissima per tutto il territorio. Siamo, però, certi che chi di dovere si adopererà immediatamente in modo che questo non avvenga e che la nostra città possa avvalersi di questo servizio di eccellenza anche in futuro.