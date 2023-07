Una settimana di festa per Santa Marina a Santa Marinella • Terzo Binario News

Don Salvatore Rizzo, parroco della chiesa di San Giuseppe, coadiuvato da un Comitato Promotore di volontari e col patrocinio del Comune di S.Marinella, ha organizzato per la seconda volta la festa di Santa Marina.

La straordinaria vita e le vicende di questa Santa di origine libanese, il cui culto fu qui introdotto verso l’anno 1000, da una comunità di Monaci Basiliani provenienti dall’oriente, in base alle ricerche del professor Livio Spinelli, saranno messe in scena con una Sacra Rappresentazione della COMPAGNIA PERCUOCO, per la Regia di Settimio Guredda, la sera di sabato 22.

Il programma di festeggiamenti inizierà con la messa alla Chiesa di Santa Marina lunedì 17, ore 19.00, la Presentazione del Libro SANTA MARINA martedì 18, ore 18 alla casina Rosa. Mercoledì 19, ore 19.00 il Vescovo SE Mons. Gianrico Ruzza accolto dal Sindaco Pietro Tidei, celebrerà la messa al porto, mentre alle ore 17.00 giungerà a Santa Marinella l’Auto Storica appartenuta a Papa Pio XII, la Cadillac Series 75, della collezione della Fondazione Nicola Bulgari e Daniele Padelletti Presidente del Circuito Storico di Auto d’Epoca, coadiuvato da Paolo Ciminiello e Patrik Ulman, ha predisposto per questa auto un itinerario con tappe nei luoghi. la Chiesa di S.Marina per la benedizione del Vescovo. Sulla terrazza al porto si esibiranno giovedì 20 la “I ragazzi del Campanile” e Venerdì 21 Concerto del Maestro Stefano Mhanna brani per violino solo di Bach e Paganini. Sabato 22 sul sagrato della Chiesa di S.Giuseppe la “Sacra rappresentazione di Santa Marina” della Compagnia PERCUOCO, regia di Settimio Guredda. I festeggiamenti si concluderanno domenica 23 con la banda musicale e fuochi di artificio. Si ringrazia la Società Porto Romano per la concessione gratuita degli spazi nel porto di Santa Marinella.

PROGRAMMA

Santa Messa ogni giorno ore 19.00 dal 17 al 21 Chiesa di S.Marina

Santa Messa ore 19.00 al Porto il 22 e 23

17 Lun. Ore 19.00 Messa alla Chiesa di Santa Marina.

18 Mar. POMERIGGIO ore 18.00 – Casina Rosa di fronte passeggiata.

Libro di Santa Marina –

Assessore alla Cultura Gino Vinaccia e Delegata Biblioteca Maura Chegia

L’autore Daniele Bolognini, presentato da

Simone Ciampanella Uff. Comunicazioni e Cultura Diocesi Porto-S.Rufina

Introduzione del prof. Livio Spinelli: “Da S.Marinella alla Grotta di S.Marina”

Lettura di brani a cura dell’Associazione LE VOCI.

19 Mer. 17.00 arrivo dell’AUTO STORICA di PAPA PIO XII Cadillac serie 75 (1949)

della Fondazione NICOLA BULGARI

a cura del Presidente Circuito Storico S.Marinella Daniele Padelletti

in collaborazione con Paolo Ciminiello e Patrik Ulmann

L’auto dopo un circuito nei luoghi della Memoria di Pio XII a S.Marinella

si fermerà davanti la Chiesa di S.Marina per la benedizione del Vescovo.

19.00 S.E. Vescovo Mons. Ruzza – Benvenuto del Sindaco Pietro Tidei

Santa Messa sulla Terrazza al porto.

18.00 – 21.00 ASSISTENZA 2 Volontari sap Croce Rossa con Defribillatore

20 Gio. 21.30 I RAGAZZI DEL CAMPANILE in concerto – terrazza al Porto

21 Ven. Ore 21.00 Concerto del Maestro Stefano Mhanna – terrazza al Porto.

brani per violino solo di BACH e PAGANINI.

22 Sab. 9.00 – 11.00

Gruppo Ciclisti MBT S.Marinella

“Pedalata Anello di Santa Marinella” dalla Chiesa di S.Marina.

Capolinaro, L.re Marconi e ritorno.

Giochi e attività per ragazzi al Porto organizzati da:

Lega Navale Italiana – Sez. S.Marinella Luciano Marchetti e Antonio Spinelli

Associazione Pescatori Sportivi – Stefano Fantozzi

Gruppo Scout 1 – Gianfranco Pennesi e Francesca Carnemolla

Polisportiva Azzurra Badminton S.Marinella – Maria Grazia Italiano

18.00 – 21.00 ASSISTENZA 2 Volontari sap Croce Rossa con Defribillatore

ore 21,00 sul sagrato della Chiesa di S.Giuseppe

La Legenda di Santa Marina

a cura della compagnia teatrale Percuoco – Regia Settimio Guredda

ASSISTENZA Volontari della MISERICORDIA

23 Dom. 9.00 – 12.00

Giochi e attività per ragazzi al Porto organizzati da

Lega Navale Italiana – Sez. S.Marinella Luciano Marchetti e Antonio Spinelli

Associazione Pescatori Sportivi – Stefano Fantozzi

Gruppo Scout 1 – Gianfranco Pennesi e Francesca Carnemolla

Polisportiva Azzurra Badminton S.Marinella – Maria Grazia Italiano

ore 21.00 BANDA MUSICALE – Felice Napolitano

sul sagrato della Chiesa di San Giuseppe

Fuochi artificiali

21.00 – 23.00 ASSISTENZA 2 Volontari sap Croce Rossa con Defribillatore

21 – 22 – 23 luglio MOSTRA DI PITTURA Sala cinema chiesa di San Giuseppe

Roberto Marziali – Luciano Pranzetti – Angelo Liberati – Umberto Maglione

– Monica Di Falco – Emiliana Catalano – Daniela Caciornia –

Simonetta Correani – Gennaro Fanni – Dalila Lazzarini

PARROCCHIA S.GIUSEPPE – SANTA MARINELLA

IL COMITATO PROMOTORE PER LA FESTA DI SANTA MARINA

17- 23 luglio 2023

Don Salvatore Rizzo Parroco Chiesa di S,Giuseppe

Manfredo Ballarini Comune S.Marinella e SMS

Maura Chegia Delegata Biblioteca

Livio Spinelli Addetto Stampa

Ileana Giacomelli Storia di Santa Marinella

Daniele Padelletti Presidente Circuito Auto Storiche

Paolo Ciminiello e Patrik Ulmann Fondazione Nicola Bulgari

MTB Gruppo Ciclisti di S.Marinella

Roberto Marziali Mostra dei Pittori

Stefano Di Stefano Misericordia S.Marinella

Fabio Napolitano Croce Rossa Italiana S.Severa–S.Marinella

Settimio Guredda Compagnia teatrale PERCUOCO

Menotti Bosco I Ragazzi del Campanile

Luciano Marchetti Lega Navale Italiana Sez. S.Marinella

Antonio Spinelli Lega Navale Italiana Sez. S.Marinella

Stefano Fantozzi Ass. Pesca Sortiva S.Marinella

G.Pennesi, Francesca CarnemollaBoy Scout

Maria Grazia Italiano Polisportiva Azzurra Badminton

Mario Frascarelli