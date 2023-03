Lo scorso weekend è stato ricco di bellezza, di cultura e di storia presso le

Terme Taurine che hanno fatto da cornice alla XI Edizione di “Terme in Fiore”.

Organizzata dalla Pro Loco cittadina e da Orion Labs s.r.l.s, in collaborazione con

Clorofilla Magazine e la Sezione Fidapa BPW Italy di Civitavecchia, con il patrocinio morale del Comune di Civitavecchia, della Fondazione Ca.Ri.Civ., della Università della Tuscia, Università Agraria di Tarquinia, Università Agraria di Allumiere e Coldiretti di Roma.

Oltre 50 gli espositori venuti da tutta Italia, e non solo. La loro professionalità e

disponibilità a dispensare suggerimenti e consigli è stata molto apprezzata dai visitatori provenienti dal Lazio, dalla Toscana e dalla vicina Umbria, interessati all’esposizione e alle altre attività proposte nella ricca programmazionedell’evento.

Grande la partecipazione ai laboratori didattici e creativi ideati da Eta Beta ApsBanca della Biodiversità e dall’ Archeologa Francesca Regina destinati ai più piccoli, che con divertimento hannopotuto scoprire il mondo dei fiori e delle piante.

Anche gli adulti con il laboratorio “ L’albero che è in te” di Silvia Feliciani insegnante di pilates, Ilaria Falasca insegnante di yoga e Stefano Rapaccioni maestro di Tai Chi Chuan, hanno vissuto una esperienza unica a contatto con la natura.

Per l’intero week end infine è stata diffusa la musica a 432 hz composta per l’occasione dal Maestro Amerigo Cascianelli.

Numerosi i visitatori che hanno colto anche l’occasione per un tour alle antiche rovine con Vittorio Tagliani Guida abilitata della Pro Loco di Civitavecchia.

Grande successo anche per le quattro conferenze che hanno visto la partecipazione di persone estremamente interessate agli interventi dei relatori.

Davvero soddisfatte le tre Donne responsabili dell’organizzazione per l’ottima riuscita dell’evento, che ringraziano CSP, Civitavecchia Servizi Pubblici, per l’importante ed efficace collaborazione durante la manifestazione. Le corse aggiuntive hanno permesso di offrire un ulteriore servizio a favore dei visitatori ed un bel biglietto da visita per la nostra città.

Importante è stata anche la collaborazione e il lavoro svolto dai volontari dell’associazione ANPS che hanno assicurato una idonea viabilità in totale sicurezza presso la zona della manifestazione.

Un ringraziamento alle famiglie Camilletti – La Rosa, De Luca e Mario Camilletti che hanno messo a disposizione i terreni adiacenti il sito archeologico così che i visitatori hanno potuto raggiungere la manifestazione in totale sicurezza e senza alcun costo aggiuntivo per i parcheggi. Così come agli studenti dell’IIS Stendhal – Indirizzo Tecnico per il Turismo Benedetto Croce per la gentile accoglienza del pubblico alle conferenze.

Un grazie speciale è dedicato agli espositori, che con professionalità, passione,

gentilezza e per l’eccellenza dei loro prodotti hanno reso possibili questi due giorni e al numerosopubblico cheha risposto positivamente alla manifestazione.

Tantissimi riscontri positivi dei visitatori pervenuti sulle pagine social, via e-mail e privatamente per un’edizione che, insieme a quella di settembre 2022, segna un decisivo salto di qualità di Terme in Fiore, nel panorama delle mostre florovivaistiche nazionali, per eccellenza di espositori e servizi offerti.

La Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi, ringrazia inoltre di cuore il

Consiglio Direttivo e gli infaticabili Volontari dell’Associazione per la fattiva collaborazione, utile alla riuscita dell’evento.

L’appuntamento per tutti è per la XII edizione autunnale a settembre!

