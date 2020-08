Un positivo al Covid a Fiumicino, indagine epidemiologica allo stabilimento ‘Levante’ - Terzo Binario News

I gestori della struttura hanno disposto l’immediata chiusura e la Asl la verifica dei contatti stretti della persona colpita dal Coronavirus

Una persona è risultata positiva al Covid 19 a Fiumicino, presso lo stabilimento Levante di Fregene. Per questo è già in corso un’indagine epidemiologica.

I gestori della struttura hanno disposto l’immediata chiusura dell’impianto, che tra l’altro è stata confermata dagli ispettori della Asl Rm3. “In attesa di avere disposizioni dagli organi competenti ed in via precauzionale – si legge sulla pagina Facebook dello stabilimento ‘Levante’ – lunedì 3 agosto lo stabilimento resterà chiuso per una sanificazione straordinaria. Abbiamo appena appreso che una persona che sabato primo agosto ha frequentato lo stabilimento è stata ricoverata affetta da Covid 19”.

Nello stesso tempo la Asl ha predisposto la verifica dei contatti stretti della persona risultata positiva. “Dopo una rapida indagine epidemiologica l’Asl Roma 3 ci comunicherà direttamente le informazioni da fornire alla cittadinanza”, commenta il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.