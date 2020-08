In auto con una mazza da baseball: denunciati dai carabinieri di Fregene - Terzo Binario News

I carabinieri della Stazione di Fregene, impegnati in un servizio di controllo della circolazione stradale, hanno fermato una vettura con al bordo una coppia di 28enni di origine romena.

I fermati, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso di una mazza da baseball che portavano all’interno dell’abitacolo del mezzo.

I due, non essendo stati in grado di giustificarne il possesso, sono stati denunciati in stato di libertà, mentre la mazza, ritenuta un’arma impropria, alla luce delle circostanze del rinvenimento, è stata sequestrata.

Foto di archivio