"Un Biscuttino per tutti", torna il punto ristoro per le pastorelle di Civitavecchia • Terzo Binario News

La Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia insieme all’Associazione Civica Civitavecchia C’è sono liete di comunicare che il 23 dicembre dalle ore 21,00 presso la sede di Civitavecchia c’è (in via Luigi Cadorna – zona Ghetto) verrà allestito un punto di Ristoro per le Pastorelle

Questo in segno di ringraziamento verso i pastorellanti che con tanto sacrificio e bravura, fanno si che venga mantenuta in piedi una bella tradizione che da lustro e notorietà alla Città.

Si invitano tutti i cittadini a partecipare anche per degustare Il famoso “Biscuttino” civitavecchiese e fare un brindisi augurale.