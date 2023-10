Un arresto e cinque sanzioni dei Carabinieri all'aeroporto di Fiumicino • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Aeroporti di Roma, nel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”, hanno arrestato un cittadino tunisino di 43 anni, gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato e sanzionato cinque autisti mentre procacciavano clienti tra i passeggeri in transito.

Nello specifico, nel corso dei controlli effettuati dai militari in tutto il sedime aeroportuale, una pattuglia in transito all’interno del parcheggio PR-15, ha sorpreso il 43enne mentre stava forzando, la portiera di un’auto con un arnese.

Nei pressi dei vari “Terminal – Arrivi”, i Carabinieri hanno sanzionato quattro autisti sorpresi mentre procacciavano clienti al di fuori degli stalli, senza averne titolo poiché sprovvisti di regolare autorizzazione.

Nei confronti di due di loro, i militari hanno fatto scattare anche l’ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo. In totale, i Carabinieri della Stazione Aeroporto Fiumicino hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 10.695 euro.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.