Tutti gli appuntamenti natalizi in programma a Santa Marinella • Terzo Binario News

“La musica crea la giusta atmosfera per avvicinarsi alle festività con spirito di comunità, di condivisione e di partecipazione anche alla vita della città, essenziale per la crescita sociale. Lavorare per il bene comune è il principio che deve muovere le nostre azioni soprattutto in un momento storico come questo caratterizzato da insicurezza economica e disagio sociale. Vorrei rivolgere a tutti voi, in occasione delle prossime festività, i miei personali auguri e quelli dell’intera Amministrazione di un sereno Santo Natale e di un buon Nuovo Anno”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei all’apertura del concerto di domenica sera “Swinging Christmas”, diretto dal maestro G. Cernicchiaro

Una serata che ha visto la partecipazione del campione di motocross Tony Cairoli, da oltre dieci anni santamarinellese d’adozione, che ha voluto essere presente per i suoi auguri alla città. Molto soddisfatto del successo della serata anche l’assessore alla cultura Gino Vinaccia, che ha ringraziato il Coro Arkè ,i musicisti del Kinky Ensemble e Max Petronilli per l’esecuzione del concerto, che ha emozionato il pubblico presente.

Il prossimo appuntamento con le iniziative per le feste natalizie è per domani pomeriggio alle ore 17:00 presso il palazzo del Municipio di Via Cicerone, con l’appuntamento previsto nel cartellone “Natale Solidale”. Ad intrattenere grandi e piccini ci penserà il Mago Tito, alias Patrizio Longo, illusionista ventriloquo, da oltre venti anni impegnato in animazione e spettacoli di magia. Nel pomeriggio, il Coro della Misericordia eseguirà brani tratti dei più amati canti natalizi.

“Vi aspettiamo domani con il Mago Tito e poi ancora il 22 alle 16:30 con il teatro dei Burattini sempre qui al Municipio. Saranno pomeriggi veramente divertenti e inclusivo”, ha detto l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio.

Sempre il 22 per le vie della città, con partenza da Caccia Riserva e infine anche in Via Roma e Via Pirgy a Santa Severa, si esibiranno in “Jazz Christmas” giovani musicisti locali con strumenti a fiato, il ritorno delle tradizionali Pastorelle.