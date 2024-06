Trovato a terra in strada, ferito al fianco: 51enne in codice rosso • Terzo Binario News

Il ferito trasportato al Policlinico Umberto I, indaga la Polizia

“Una persona accoltellata in strada”. Questa la segnalazione giunta alle forze dell’ordine intorno alle 19 di oggi, 22 giugno. Sul posto, in via di Pietralata, è giunta la Polizia. E a terra, effettivamente, c’era un uomo di 51 anni, che presentava una ferita al fianco sinistro. Da capire, però, con che cosa sia stato colpito.

Di certo c’è che l’uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Al momento, sembrerebbe cosciente. Indagini in corso.