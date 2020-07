Trevignano: rubati sette cavalli, "è un dramma" - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

“È un dramma, per me sono dei figli”. È iniziato così il racconto a Terzo Binario: nella notte tra il 12 e il 13 luglio ha subito il furto di sette cavalli, che si trovavano allo stato brado in un terreno. Il tutto è accaduto tra Trevignano Romano e Anguillara.

“Sono la mia famiglia – ha continuato – sono con me da anni, sono animali da sella. Stiamo facendo di tutto per ritrovarli”.

Chi è entrato in azione ha agito di notte, passando per il bosco: per farsi strada ha tagliato la recinzione in un punto, dove sono state rinvenute tracce riconducibili a un veicolo.

“Abbiamo sporto denuncia, i cavalli sono tutti dotati di Microchip”. Poi l’accorato messaggio che è iniziato a circolare sui social: “Vi prego di condividere nei gruppi di compravendita cavalli e attrezzature e non solo: possono essere ovunque ma non possono essere spariti nel nulla. Qualunque notizia può essere utile”.

Quanto avvenuto, per la cronaca, non sarebbe un fatto isolato. Da capire, quindi, se c’è una banda specializzata che sta agendo nelle vicinanze del Lago. La presenza eventuale di telecamere in zona potrebbe fornire elementi utili alle indagini.