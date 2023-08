Tre arresti a Roma per furto aggravato da parte dei Carabinieri di San Basilio • Terzo Binario News

Nel corso dei servizi preventivi predisposti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per arginare i reati predatori tipici di questo periodo 3 cittadini georgiani sono stati arrestati perché gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio sono riusciti a bloccarli presso un appartamento di via Val di Non dove i tre, un 40enne, un 43enne e un 33enne, tutti incensurati, sono gravemente indiziati di avere utilizzato la tecnica del key-bumping per forzare la serratura della porta di ingresso di un appartamento, i cui proprietari si trovano in vacanza.

L’allarme è stato dato al 112 dai vicini che hanno udito dei forti rumori all’interno di un condominio, e i Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio, immediatamente intervenuti li hanno sorpresi al 4° piano dello stabile.

I Carabinieri li hanno bloccati, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma arrestati e sequestrato tutto il materiale “da lavoro”, consistente in numerosi chiavistelli, grimaldelli, chiavi e altri arnesi da scasso.

Il proprietario dell’abitazione, in quel momento assente e rintracciato dai militari, ha sporto denuncia-querela. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto dei tre, disponendo per loro la misura del divieto di dimora nel comune di Roma.