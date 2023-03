Trasporti a Civitavecchia, variazioni sulle linee B e C • Terzo Binario News

Si avvisa l’utenza del Trasporto Pubblico che dal prossimo 3 aprile 2023 la Linea C e la Linea B subiranno le seguenti variazioni di percorso:

LINEA B ore 7:20 dopo Via XVI Settembre prosegue su Via Braccianese Claudia, Via Pecorelli, Via Terme di Traiano e segue normale percorso;

LINEA C ore 7:35 e 8:15 dopo Via XVI Settembre prosegue su Via Braccianese Claudia, Via Pecorelli, Via Martiri delle Fosse Ardeatine, Via Barbaranelli, Via Lepanto e segue percorso.