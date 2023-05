Trasmessa nuovamente alla Regione la Vas di Ladispoli • Terzo Binario News

La Regione ha comunicato che, come anticipato, la Vas di Ladispoli è di nuovo pubblicata ufficialmente e visionabile da chiunque presso questo indirizzo internet: “https://www.regione.lazio.it/enti/urbanistica/valutazione-ambientale-strategica/procedura-valutazione-ambientale-strategica-vas-art-13-18 .

Il termine per la presentazione delle osservazioni è giovedì 6 luglio e potranno essere inviate via pec all’indirizzo vas@regione.lazio.legalmail.it

Non esiste un formato specifico: basterà rappresentare le motivazioni chiedendo annullamento o modifiche per motivazioni inerenti aspetti ambientali e sociali.

Va solo ribadito che la variante è antecedente al 2010, poi modificata e mai si è discusso pubblicamente, come previsto dalla legge, riducendo tutto all’esame delle osservazioni che però avevano solo aspetti specifici e non generali, comunque bocciate per oltre il 95% in sede di Consiglio Comunale.