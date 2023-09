Transizione ecologica a Civitavecchia, premiato Musolino al Remtech Expo di Ferrara • Terzo Binario News

Il presidente dell‘Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino è stato premiato nell’ambito della fiera Remtech Expo di Ferrara con lo “Smart ports award”.

Si tratta di un premio per le AdSP contraddistintesi sui temi della sostenibilità nell’ambito della transizione ecologica per le attività, le scelte e le iniziative messe in campo per la sostenibilità, la salvaguardia ambientale e la transazione ecologica.

La motivazione alla base del premio è legata alla “continua e preziosa attività svolta a servizio della comunità e del Paese, a definire e a coniugare con spirito operativo e proattivo gli indirizzi della transizione ecologica, energetica e digitale, coniugando ed armonizzando sviluppo economico, tutela ambientale e sensibilità sociale”.

Il presidente Musolino è stato ospite della conferenza nazionale “Smart Ports: soluzioni per lo sviluppoportuale. Infrastrutture, gestione sedimenti, economia circolare e smart ports award”, intervenendo nello specifico nel corso della tavola rotonda “Sviluppoportuale tra visione e multitransizione”.

“Sono estremamente orgoglioso – ha sottolineato Pino Musolino presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale – per la motivazione, perché mi permette di capire che tutta la passione e l’impegno che ci mettiamo vengono percepiti e apprezzati anche dagli altri”.

“Rimane comunque un premio di squadra, perché senza il supporto e il lavoro dei miei collaboratori, non sarebbe possibile raggiungere questi risultati. Con passione, la visione e l’impegno quasi nulla diventa impossibile”, ha concluso il Presidente Musolino.”