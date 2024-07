Traghetti Civitavecchia-Olbia, "viaggiare è un salasso" • Terzo Binario News

Secondo Adiconsum Sardegna si arriva a spendere fino a 1640 euro

Il collegamento Civitavecchia-Olbia è il più caro d’Italia, secondo l’associazione dei consumatori Adiconsum Sardegna, che ha realizzato uno studio sulle tariffe di alcune rotte tipiche estive.

Ipotizzando di partire la sera del 16 agosto arrivando a destinazione la mattina successiva, e tornare sabato 24 agosto, se si sceglie la sistemazione in poltrona all’andata e il posto libero al ritorno, una famiglia con due bambini e auto al seguito deve mettere in conto una spesa minima da 1.324 euro, che sale a 1.640 euro se si opta per una cabina interna.

Nelle stesse date per la tratta Genova-Olbia in cabina interna il costo del biglietto è di 1.483 euro, che scende a 1.323 euro per la Genova-Porto Torres (andata in cabina, ritorno con posto in poltrona).

Da Piombino a Golfo Aranci (andata e ritorno in cabina) la spesa è di 1.094,50 euro.

Carissimi anche i traghetti per la Sicilia: per lo stesso periodo considerato, da Livorno a Palermo (andata in cabina, ritorno posto libero) il biglietto parte da 1.099 euro; da Genova a Palermo 1.210 euro (andata cabina interna, ritorno posto libero); da Napoli a Palermo (andata e ritorno in cabina

interna) 922 euro.

“Non bastava il caro-voli, il caro-autonoleggio e il caro-taxi: all’elenco si aggiunge a buon titolo anche il caro-navi, per completare il quadro terribile dei costi dei trasporti per la Sardegna”, il commento del presidente Adiconsum Giorgio Vargiu.

Tgr Sardegna