Idroboss: Una Nuova Realtà nel Mondo dell’Idraulica - Terzo Binario News

Chi ha avuto incidenti con il bagno di casa, sa quanti problemi questo può portarci e quanto sia importante un intervento rapido e immediato.

Se però stiamo parlando di problematiche più serie relative al sistema di smaltimento delle acque nere (ovvero il sistema che si nasconde dietro al comune bagno), i problemi corrono il rischio di ingigantirsi ingigantiscono.

Sì, perché anche se non molti ne sono consapevoli, non tutte le strutture cittadine sono collegate al sistema di drenaggio urbano (quella che più comunemente chiamiamo fognatura) ma spesso, a causa della conformazione dei nostri centri storici, ad esempio, si fa utilizzo di sistemi autonomi come le fosse settiche o i pozzi neri. E questo vale anche per la nostra Capitale.

Eppure, quando c’è bisogno di un idraulico, Roma non è sempre il posto migliore per richiedere un’assistenza immediata. Soprattutto se si ha bisogno di un servizio idraulico specializzato.

È per questo che oggi si parlerà di un innovativo servizio di pronto intervento idraulico attivo non solo a Roma e dintorni, ma esteso ormai sull’intero territorio nazionale: stiamo parlando di Idroboss.

Idroboss: l’utilità del pronto intervento idraulico

Idroboss è una nuova, giovane realtà specializzata nel settore del pronto intervento idraulico.

Esso si basa su un network espanso oramai in tutta italia che si affida esclusivamente a una serie di professionisti e specialisti del settore, supportati a loro volta da una strumentazione adeguata al compito specifico assegnato dal cliente.

Ma non solo: i suddetti tecnici e i loro servizi riescono a intervenire su ogni tipo di emergenza idraulica in maniera pronta e tempestiva in qualunque momento del giorno o della notte, e questo vale anche per i festivi e per tutti quei periodi in cui solitamente è impossibile trovare un idraulico a causa delle festività.

Non sta a noi spiegarvi quanto questo possa esserci di aiuto in alcune situazione critiche relative alle emergenze idrauliche, risparmiandoci non solo tutta una serie di problemi a dir poco spiacevoli, ma anche un’eventuale perdita di denaro se l’incidente coinvolge un’attività economica.

Quando interviene Idroboss? Ecco una situazione tipo in cui questa startup risulta essenziale

Immaginiamo, ad esempio, di essere catapultati alla vigilia di Natale e di possedere una struttura ricettiva i cui servizi igienici sono collegati a un sistema di smaltimento delle acque nere autonomo, come una fossa settica.

Mettiamo il caso, quindi, che nella suddetta struttura, un gruppo di clienti abbia la brillante idea di intasare il water gettandovi dentro tutta una serie di corpi estranei non adatti a un gabinetto; oggetti che si andranno a depositare nelle condotte della fossa settica, rischiando di fare andare in tilt l’intero sistema su cui si regge non solo una stanza, ma magari tutto il piano su cui essa si trova, se non l’intera struttura.

Ciò comporterebbe enormi perdite per una struttura ricettiva, soprattutto in quel periodo dell’anno, e la risoluzione immediata del problema balzerà subito avanti a qualsiasi altro tipo di problematica.

Ma in un periodo come quello natalizio non solo sarà difficile trovare un idraulico, ma trovarne uno che fornisca un servizio specialistico come quello relativo alla manutenzione e lo spurgo di una fossa settica sarà a dir poco impossibile.

Sì, perché in questo caso ci sarà bisogno non solo di un idraulico esperto, ma anche di una strumentazione e di una serie di macchinari atti all’autospurgo (macchinari che comprendono, tra le altre cose, un’enorme autocisterna e pompe ad altissima potenza) che solo un servizio professionale potrà offrivi.

Ebbene, prenotando online un servizio di autospurgo sul sito di Idroboss.it persino un’emergenza simile potrà essere risolta in men che non si dica, anche in un giorno come quello di Natale.

Idroboss: quali sono i servizi?

Ma il servizio illustrato sopra non è l’unico servizio che Idroboss offre.

Essendo un esperto del suo settore con un network che va oltre Roma e dintorni, esso è capace di raggiungere clienti con problemi di tipo idraulico in tutta Italia e agire tempestivamente offrendo servizi di tipo specialistico come:

Autospurgo

Spurgo WC

Videoispezioni approfondite

Ricerca perdite e affini

Riparo scaldabagni

Ma l’innovativo servizio di questa startup non si limita a questo.

Tra gli altri servizi offerti e prenotabili sul sito, troviamo ovviamente anche la possibilità di richiedere i servigi di un idraulico di fiducia per operazioni anche più ordinarie, come ad esempio:

Riparazioni Idrauliche Casalinghe

Spurgo Lavandini

Riparazioni Cassetta WC

Rubinetteria e Affini

Riparazione Caldaie

Una realtà inedita nel panorama italiano

Idroboss può operare sull’intero suolo italiano avvalendosi di una fitta rete di esperti e garantendo un servizio di qualità grazie a una rigorosa selezione del personale, scelti tra una serie di professionisti del settore, muniti a loro volta di tutta la strumentazione specialistica atta a svolgere il lavoro richiesto dal committente.

Una rete attiva 24 ore su 24 e ogni giorno dell’anno (festività incluse) e facilmente contattabile sia tramite il sito di Idroboss.it che tramite il numero verde, è proprio questa una caratteristica unica del servizio che non va sottovalutata.

A lavoro ultimato, infine, Idroboss offre naturalmente anche una garanzia post-intervento, ed è pronto a risolvere qualsivoglia problema, nel momento in cui questo dovesse ripresentarsi. Dunque, un esempio di cura del cliente a 360°, anche in seguito al servizio svolto.