Tra arte e ambiente da domani parte “Imboschiamoci” - Terzo Binario News

In principio era il bosco: con le sue luci e le sue ombre, con i suoi abitanti e i suoi inquilini, con i suoi fusti e le sue gemme. In principio era il bosco: con le sue leggi e le sue regole, con le sue gerarchie e le sue autonomie, con i suoi colori e i suoi suoni. In principio era il bosco: con i suoi racconti. E allora, IMBOSCHIAMOCI: dal 27 novembre al 5 dicembre, dieci giorni di narrazioni sceniche e ascolti musicali, installazioni e teatro natura, cammini e sentieri, danza e performance, laboratori e teatro in bicicletta. Nel bosco.

IMBOSCHIAMOCI è una proposta artistica multidisciplinare, che unisce artisti ed esperti di ambiente e mobilità sostenibile, per coinvolgere un target differenziato tra adulti, ragazzi e bambini, creando un dialogo tra le arti, i luoghi, la natura e il pubblico. La programmazione prevede musica dal vivo, danza, teatro, arti performative e figurative, live painting, presentazioni narrative e laboratori, cammini e pedalate. Le proposte innovative realizzate nei luoghi naturali vengono in parte dedicate ai luoghi scelti in un territorio regionale con particolari aree naturalistiche. Il progetto intreccia il passato con il contemporaneo, l’ambiente con l’arte e offre la possibilità di visitare paesaggi naturali attivando processi di riflessione sul rapporto tra natura, territorio, ambienti e essere umano.

Con l’associazione Ti con Zero collaborano artisti che da anni condividono la stessa passione e attenzione per l’ambiente, e una rete di enti e istituzioni sulla stessa lunghezza d’onda, dal Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano all’Università Agraria di Manziana, dal Museo civico di Bracciano e la rete delle scuole collegate al museo fino alla Biblioteca della bicicletta Lucos Cozza di Trevignano Romano.

Il progetto è vincitore del bando “Per il sostegno alla ripartenza attività di promozione culturale e animazione territoriale”. Iniziativa finanziata con fondi della Regione Lazio.

Collaborano con noi: Caterina Acampora, attrice; Anna Paola Bacalov, coreografa e danzatrice; Gabriele Benedetti, attore e autore; Alessandro D’Alessandro, musicista; Enrico Cresci, musicista; Cinzia Gabrielli, guida escursionistica; Irene Maria Giorgi, danzatrice; Elisabetta Mitrovic, artista; Maria Morhart, operatrice culturale; Eva Paciulli, performer; Roberto Pallottini, urbanista e esperto mobilità sostenibile; Marco Pastonesi, scrittore e giornalista sportivo, Fernanda Pessolano; artista e operatrice culturale; Umberto Pessolano, geologo e naturalista; Aurora Pica, danzatrice; e Giuseppe Quaresima, guida escursionistica; Ornella Ricci, artista; Ian Sutton, performer; Stefano Valente, biologo; Stefani Todini, artigiana; Ilaria Troncacci, operatrice culturale; Niglos DUO Fiore Benigni, organetto e Fabio Porroni, violino; Magazzino dei semi Musicisti: Chiara De Angelis, voce; Roberta Pumpo, viola; Alessandro Floridia, chitarra e cajon; Livio Fiorini, contrabbasso; Davide Mengarelli, fisarmonica; Pietro Floridia, flauto traverso.

In collaborazione con il Parco Bracciano-Martignano; Università Agraria di Manziana; Museo civico e Archivio storico di Bracciano.

Le attività sono gratuite. Obbligatorio Green Pass

Info e prenotazioni: bibliotecadellabiciletta@gmail.com Ti con Zero 3498728813

www.associzioneticonzero.it

FB e Istagram Biblioteca della bicicletta Lucos Cozza – FB e Istagram Il viandante sulle mappe

Ufficio stampa Ti con zero 3498728813

Programma Imboschiamoci

MANZIANA – CALDARA, MACCHIAGRANDE e EX MOTOSI

SABATO 27 NOVEMBRE

Workshop di arte e natura

Dalle ore 10.30 alle 13 – ex Motosi Macchiagrande di Manziana

FOGLIE

A cura di Stefano Valente, biologo, Università di Tor Vergata Roma, e Stefania Todini, artigiana

Alberi e foglie. Come riconoscerle e come costruire un herbarium.

Età dai 5 agli 11 anni

FORESTE E LABIRINTI

A cura di Fernanda Pessolano

Laboratorio di costruzione dei teatrini di carta, corredato di quinte, personaggi e boccascena.

Età dai 5 agli 11 anni

Workshop di arte e natura

DISEGNI SELVATICI

Ore 15 – Monumento Naturale Caldara di Manziana partecipazione all’escursione

Ore 17 – Sala Convegni Parco Bracciano Martignano

A cura di Elisabetta Mitrovic, artista specializzata in acquerelli a tema naturalistico

Un pomeriggio dedicato al bosco, tra osservazione e disegno.

Durata 2.30h Età dai 16 anni in poi

Escursione

Ore 15 – Monumento Naturale Caldara di Manziana

IL BOSCO DI BETULLE – LA CALDARA

Conduce Umberto Pessolano, geologo e naturalista

Una passeggiata emozionante tra paesaggio e bosco, tra odore di zolfo e bolle d’acqua.

Durata 2h Età per tutti Partenza/Arrivo entrata principale della Caldara

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021

Sentiero di arte e natura

Ore 11 – Macchiagrande di Manziana

ARCHEOLOGIA NATURALE

Di e con Fernanda Pessolano, installazioni, abiti e sentiero; performance site specific di e con Aurora Pica, Irene Giorgi, Eva Paciulli, Ian Sutton; sguardo restitutivo coreografico di Anna Paola Bacalov

Una produzione Bianco Teatro/Ti con Zero

L’azione dell’artista nella natura. Un’arte che si vuole alleare con una corretta pratica ecologica. Il sentiero di arte e natura è una performance itinerante che ha come drammaturgia il genius loci.

Durata 2h Età per tutti Partenza/Arrivo ex Motosi

BRACCIANO – MUSEO CIVICO E ARCHIVIO STORICO

SABATO 4 DICEMBRE

Workshop di movimento – Feldenkrais

Dalle ore 10.30 alle 12.30 – Giardino pubblico

RESPIRARE CON GLI ALBERI

A cura di Eva Paciulli, performer e insegnante Feldenkrais

Seminario di Feldenkrais. E’ un metodo che riporta il benessere perduto.

Durata 2h Età dai 16 anni in poi

Teatro in bicicletta con cantastorie

Ore 11 – Chiostro degli Agostiniani/Museo civico

NELLA SELVA OSCURA

La Divina Commedia in bicicletta con cantastorie

Lettura di Caterina Acampora, musica dal vivo Enrico Cresci

a cura di Biblioteca della bicicletta Lucos Cozza

Una narrazione performativa stile cantastorie dà vita a personaggi, scene e mondi danteschi.

Età per tutti Durata 40 minuti

Laboratori artistici di costruzione del teatrino di carta

Ore 11.30 e 16.30

FORESTE E LABIRINTI

A cura di Fernanda Pessolano.

Laboratorio di costruzione del teatrino di carta, corredato di quinte, personaggi e boccascena.

Età dagli 8 agli 11 anni Durata 1.30h a laboratorio

Concerto

Ore 19 – Archivio storico

NIGLOS

DUO Fiore Benigni, organetto, e Fabio Porroni, violino

Sonorità tradizionali, declinate valzer, swing, tango, samba, reggaeton per raggiungere una modernità complessa eppure minimale, colta eppure vitale.

Età per tutti Durata 1h

DA LUNEDÌ 29 novembre A VENERDÌ 3 dicembre

Laboratori artistici di costruzione del teatrino di carta

Museo civico di Bracciano / Rete scuole del territorio

FORESTE E LABIRINTI

A cura di Fernanda Pessolano

Laboratorio di costruzione dei teatrini di carta, corredato di quinte, personaggi e boccascena.

Età dai 6 ai 12 anni Durata 2h a laboratorio

DOMENICA 5 DICEMBRE

Concerto / Laboratorio

Ore 16 – Archivio storico

SEMI DI MUSICA! IMMAGINI E SUONI DELLA NATURA

Musicisti: Chiara De Angelis, voce; Roberta Pumpo, viola; Alessandro Floridia, chitarra e cajon; Livio Fiorini, contrabbasso; Davide Mengarelli, fisarmonica; Pietro Floridia, flauto traverso. Immagini, animazioni e suoni registrati sono a cura di Magazzino dei Semi (Chiara De Angelis e Alessandro Floridia)

Un concerto/laboratorio esperienziale per far vivere ai bambini un’esperienza sensoriale, sonora, visiva e musicale autenticamente artistica. Suoni della natura registrati e suoni strumentali per comporre brevi brani tratti dal repertorio classico, jazz e popolare, ispirati al canto degli uccelli, al rumore dell’acqua e del vento tra le foglie.

Età da 0 a 5 anni e genitori Durata 1h

Narrazione scenica – Storie a pedali

Ore 18.30 – Archivio storico

LE BICICLETTE VERDI

Lazio terra di viaggi, corse su strada e pellegrinaggi a pedali

Di e con Marco Pastonesi, letture di Gabriele Benedetti, con Alessandro D’Alessandro all’organetto, ospiti Roberto Pallottini, urbanista ed esperto di ciclabilità, e Daniele Badaloni, direttore del Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano

Nate con la vocazione per la corsa, le biciclette si impongono, oggi più che mai, per la vivibilità urbana e per le opportunità turistiche. Anche il Lazio sta riscoprendo le sue enormi possibilità di essere abitato, attraversato, esplorato, visitato, apprezzato a forza di pedali. Ma molto – nell’educazione, nella cultura, nella logistica – c’è ancora da fare.

Età per tutti Durata 1h

ORIOLO – FAGGETA

DOMENICA 5 DICEMBRE

Escursione ad anello

Ore 9- Faggeta

Con Cinzia Gabrielli e Giuseppe Quaresima

Bellissimo itinerario ad anello nella Faggeta patrimonio dell’Unesco.

Durata 7h Partenza/Arrivo Stazione di Oriolo