Torna il "Drive-in", vicino Roma la magia del Cinema all'aperto • Terzo Binario News

Ha bruciato tutta la concorrenza, con uno schermo di ben 15 metri e una ricca programmazione che partirà alla fine di maggio, l’arena cinema organizzata come un “Drive-In” di Zagarolo, la bella cittadina dell’hinterland della Capitale.

E’ partito il conto alla rovescia per il taglio del nastro della prima arena Cinema tra Roma e dintorni, il cui annuncio arriva inaspettatamente, prima dei più gettonati calendari romani dedicati alla settima arte sotto le stelle.

Il tutto si svolgerà nel parcheggio della stazione dove la prima tranche di film verrà proiettata a partire dal 27 maggio, per riportare in auge quel fascino del Drive-In degli anni ’50 nato negli Stati Uniti e reso celebra da Greese e la serie Tv Happy Days.

Con la formula tra le più amate per chi è appassionato di cinema, che potrà assistere ai film comodamente seduto in auto mentre gusta il pop corn appena fatto, ad attendere gli spettatori ci sarà la programmazione di 14 pellicole, rese al massimo dalla proiezione su uno schermo di 15 metri.

Rispettato il mix dei generi che vanno dall’action movie al drama, passando anche per l’immancabile commedia, la programmazione completa vedrà su grande schermo film d’animazione come Ratatouille o Rapunzel fino a grandi classici del cinema statunitense come Pulp Fiction, in uno spazio da 50 posti operativo dalle 20,00 (prima serata) e dalle 23,00, per la seconda visione.

Ogni sera ci saranno almeno 50 posti ad attendere il pubblico in automobile, ma è necessario prenotare scrivendo alla mail: ass.egliincredibili@gmail a cui risponderà lo staff dell’Associazione culturale “Gli Incredibili” (351 418 9741).