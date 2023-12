Tombini otturati a Ladispoli, “poi non accusiamo il cambiamento climatico” • Terzo Binario News

La nota di un lettore che ha scattato le foto fra via Capri e via Caltagirone

Tombini otturati fra via Capri e via Caltagirone a Ladispoli.

Un lettore ha scattato le foto, manifestando la sua preoccupazione nel caso di piogge abbondanti perché si rischierebbero degli allagamenti.

“Passeggiando per Ladispoli mi sono accorto della totale incuria delle strade cittadine.

Se dovesse accadere un alluvione, come accaduto in Toscana, la città verrebbe completamente allagata e non sarebbe giusto prendersela col famoso cambiamento climatico, con le auto Euro 2, 3, 4 ecc… bensì con l’amministrazione e gli enti pubblici che trascurano la nostra bella cittadina”.

Lettera firmata

