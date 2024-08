TolfArte: "Con l'edizione numero 20 abbiamo raggiunto la perfezione" • Terzo Binario News

All’indomani del Festival internazionale, grande la soddisfazione della presidente dell’Aps Ciaralli e della sindaca Bentivoglio

di Cristiana Vallarino

Lunedì mattina il paese si è svegliato dalle notti di sogno del TolfArte 2024. Dal venerdì alla domenica, infatti, il centro è stato un grande teatro a cielo aperto per la ventesima edizione del Festival Internazionale dell’arte di strada e dell’artigianato artistico. E a centinaia sono salite in collina persone da tutto il comprensorio, riempiendo a ciclo continuo le molte navette a disposizione dai pèarcheggi esterni al centro.

Apprezzatissima la chiusura in piazza vecchia con il ritorno della sand artist Stefania Bruno e i ritmi scatenati e internazionali del francese Sandro Joyeux.

E il mattino dopo tutto è tornato come prima: niente più food trucks, stand del mercatino, palchi o esposizioni. Un perfetto servizio comunale ha ripulito tutto e a ricordare del grande evento sono rimasti lo striscione su via Roma e le fantasiose installazioni e gli addobbi di Riccardo Pasquini e Emanuela Cagnardi. E anche, all’ingresso della villa comunale, tutti i manifesti dei vent’anni della manifestazione fin da quando si chiamava Fare Arte ed era nato da una scommessa dei ragazzi delle Comunità Giovanile.

“Questa edizione resterà per sempre nei nostri ricordi come l’edizione perfetta – il commento di Francesca Ciaralli, presidente dell’Aps TolfArte -. Perfetta perché siamo riusciti a raggiungere una sinergia incredibile tra organizzatori, amministrazione comunale, artisti e artigiani, che ci ha portato a vivere 3 giorni di lavoro intenso, si, ma anche di risate, divertimento e spirito di squadra”.

“Pur essendo un gruppo di volontari che lavorano insieme una volta l’anno, siamo una macchina collaudata, tenuta insieme dalla motivazione che abbiamo a vivere ancora quelle forti emozioni che solo TolfAte ci dà e adesso, dopo 20 anni, possiamo dirlo: TolfArte sa sempre volare alto, aldilà delle difficoltà, dei giudizi, degli imprevisti, perché ci crediamo tanto e ci crediamo davvero. Perché entriamo in uno stato potenziante che coinvolge noi e tutto il paese”, la conclusione della Ciaralli.

Dello stesso tono il commento della sindaca Stefania Bentivoglio. “A TolfArte non ci si abitua mai: non ci si abitua mai alle installazioni volanti di via Frangipani e via Sant’Antonio, alle acrobazie circensi dell’apertura, agli spettacoli nelle corti, alle meravigliose esposizioni (quest’anno con Valentina Vannicola e il MAXI di ROMA al Palazzaccio) ma soprattutto non ci si abitua mai alla scoperta continua di quanta Arte ci sia in giro e di quante persone vi si dedichino con passione e con grandi capacità e, aggiungerei, anche a quanta sete di Arte e Bellezza vi sia tra tutti noi spettatori”.

“Come Sindaca di questo meraviglioso borgo – ha aggiunto la Bentivoglio -, sono profondamente orgogliosa di rinnovare anche quest’anno i ringraziamenti per i giovani di Tolfa (e non solo) appartenenti all’APS TolfArte per quello che ci sanno donare: al Direttore Artistico Claudio Coticoni, alla presidente Francesca Ciaralli coralmente in nome di tutti i volontari per l’autenticità e la freschezza di ogni anno, ma anche a tutto il comparto della sicurezza e dei servizi: eventi del genere non potrebbero esistere se non vi fosse un corpo collaudato di persone dedicate”.

Le foto sono di Fiorenza Gherardi De Candei, addetta stampa storica di TolfArte.