Omicidio Diabolik, assolto in appello Raul Esteban Calderon • Terzo Binario News

Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Lo hanno deciso i giudici dell’Assise d’Appello di Roma ribaltando la condanna all’ergastolo del primo grado. L’accusa nei confronti dell’imputato è stata fatta cadere con la formula “per non aver commesso il fatto”.

Il sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all’ergastolo per Calderon, ma anche il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso, che era stata esclusa nella sentenza di primo grado. L’imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l’autore materiale del raid.

Piscitelli venne ucciso da un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti.

“Ce lo aspettavamo. È un processo in cui non c’era nessuna prova che coinvolgesse Calderon. Quindi questa è la conclusione giusta, l’unica possibile alla luce delle prove in atti”. E’ quanto afferma l’avvocato Gian Domenico Caiazza difensore, insieme alla collega Eleonora Nicla Moiraghi, di Raul Esteban Calderon commentando l’assoluzione in secondo grado.

Di segno opposto la reazione della sorella di Fabrizio Piscitelli: ”Per noi Calderon resta l’assassino, anzi il killer professionista assoldato dalla mafia. Ripongo la massima fiducia nei giudici della Cassazione che, studiando la vergognosa sentenza emessa da questo collegio, proceda con l’annullamento”. ”Continuiamo a lottare – aggiunge – e ad attendere risposte sui mandanti noti da quasi 8 anni. L’esito odierno non scalfisce la fiducia riposta nei magistrati della Dda Mario Palazzi e Francesco Cascini che rappresentano per noi l’élite della procura di Roma”. ”Certamente – conclude – il loro lavoro insieme a quello del Nucleo lnvestigativo dei carabinieri porterà ad una agognata conclusione. La giustizia non darà una risposta solo alla nostra famiglia ma alla società civile”.

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