Tidei: "Ranieri e Max Gazzè eventi di eccellenza assoluta" - Terzo Binario News

Il Comune di Santa Marinella impreziosisce il cartellone estivo del mese di agosto con due eventi di eccellenza assoluta. Il 26 agosto all’ombra del castello alle 19.30 mentre il sole scende si esibirà Massimo Ranieri ed il 29 nel medesimo scenario sarà la volta di Max Gazzè che ha scelto Santa Marinella per portare il suo “Matematica dei rami tour”.

A questo big si unirà la meraviglia del 24 agosto dove l’Orchestra Sinfonica Europa Musica rappresenterà le 4 stagioni di Vivaldi e le arie più famose di Bach presso largo Gentilucci. Molti altri gli eventi che percorreranno il mese di agosto. Quest’anno molto complicato ci ha visti obbligati a prestare la massima attenzione alle norme anti covid e si potrà accedere solo muniti di green pass. Verranno anche organizzati degli open night vaccinali per gli eventi clou e comunicheremo successivamente tutti i dettagli. Lo sforzo fatto dall’amministrazione è stato imponente in un anno in cui la situazione ha visto i contributi esterni ridotti al minimo. Nonostante ciò volgiamo ringraziare Enel, ACEA ato2, il MiBAC e la regione Lazio per l’aiuto e l’attenzione mostrata all’arte ed alla bellezza.

Dopo un luglio ricco di eventi ci aspetta un agosto scintillante. Nostro malgrado abbiamo ritenuto saggio annullare il tradizionale spettacolo pirotecnico, ed altre manifestazioni sono state posticipate in attesa di momenti più tranquilli. La battaglia rimane sempre quella di sconfiggere il covid. Approfittiamo per augurare un felice 15 agosto a tutti i cittadini invitandoli a divertirsi responsabilmente

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei