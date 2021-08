L'opposizione di Tarquinia: "Grande fratello o grande bluff?" - Terzo Binario News

“Grande fratello o grande bluff?

Si va in scena e più che una commedia sembra assistere ad una tragedia.

Perché il comune acquista 39.500 euro + iva per 5 varchi elettronici omologati per il controllo degli accessi delle aree pedonali e zone a traffico limitato? Tutto nero su bianco nella determina 801 del 22 luglio 2021.

Ulteriori 39.500 euro che si aggiungono, come se non bastasse, alle decine e decine di mila euro spesi per realizzare la ZTL in essere; tra pass, telecamere, semafori, pali, cartelli e materiale informativo.

Allora due le ipotesi, o si sta preparando il Grande Fratello di gruppo, o la ZTL, ancora in essere, è in realtà un grande bluff, e dopo mesi di chiusure, di semafori rossi, variazioni di orari, targhe scritte sullo scontrino, ingressi a tempo stile circuito di formula uno, la verità è che la ZTL era solo su carta, le sanzioni fatte ai trasgressori probabilmente illegittime, e le enormi difficoltà create alle famiglie, impossibilitate ad entrare anche per andare a trovare o assistere i propri cari.

Organizzata in modo grottesco con cambiamenti ora dopo ora, con telecamere non sincronizzate tra entrata e uscita e tra l’altro neanche posizionate in tutte le uscite. Tutto questo per il capriccio dell’uomo solo al comando incurante poi che il centro storico muore e tante attività hanno scelto di andare altrove.

Alla faccia della sperimentazione e dell’efficienza amministrativa, ora si cerca di mettere una toppa tardiva, sprecando danaro pubblico, senza nemmeno spiegare e dare conto di una scelta fallimentare e capricciosa.

Perché servono nuove telecamere? Allora, se come avevamo già detto in Consiglio Comunale quelle attuali non sono idonee per elevare sanzioni legate alla ZTL, significa che si facevano sanzioni ai cittadini sapendo di non poterle fare ma sperando che pagassero senza fare ricorso; se così fosse, sarebbe gravissimo perché si sarebbero tolti soldi dalle tasche dei cittadini in modo scorretto ed è inaccettabile da chi li dovrebbe amministrare lealmente.

Spiegate perché debbono essere sostituite, dite quanti verbali sono stati annullati rispetto a quelli impugnati.

Siate almeno trasparenti con i cittadini, spiegando con dati e motivazioni oggettive che questa ZTL ideata e attuata in piena pandemia dalla sera alla mattina, quando nel resto d’Italia si apriva tutto per il momento drammatico che viveva la nostra economia, non era solo un espediente per fare cassa ai danni dei cittadini.

Ora non si può e non si deve rivedere e rifare tutto nell’assoluto silenzio dell’amministrazione comunale e dei consiglieri di maggioranza.

Chi non è d’accordo su questo modo arrogante e autoritario di amministrare abbia il coraggio e la dignità di prenderne le distanze.

Chi viene eletto dal popolo risponde solo ed esclusivamente al popolo e non a chi vuole decidere sempre e comunque da solo”.

Sandro Celli

Enrico Leoni

Arianna Centini

Andrea Andreani

Manuel Catini