Test positivo del Santa Marinella, 2-1 al Fiumicino • Terzo Binario News

Un allenamento congiunto con il Fiumicino è diventata una partita, che il Santa Marinella ha vinto per 2-1.

Allo stadio Fronti, dove i rossoblù stanno svolgendo la preparazione precampionato, è arrivata la compagine di Eccellenza con i santamarinellesi che non hanno demeritato affatto, anzi. Gli uomini di Daniele Fracassa hanno offerto una prestazione discreta al di là della vittoria arrivata grazie ai centri di Simone Trincia e Tiziano Alessi.

L’ex Tolfa e Urbetevere ha segnato nella prima frazione di gioco, nella ripresa il centro di Alessi e quello degli ospiti. A dare un tocco di prestigio al successo, sebbene chiaramente non valga nulla, il fatto che sia arrivato contro una compagine di categoria superiore.

E si evince una certa soddisfazione dalla voce di mister Daniele Fracassa, che dopo la gara ha concesso 24 ore di riposo alla squadra, poi allenamento e un altra pausa a cavallo di Ferragosto al fine di preparare la sfida al Civitavecchia Calcio del 19 agosto. «Devo dire che sono molto soddisfatto perché dopo una sola settimana di lavoro ho notato aspetti positivi, constatando degli spunti interessanti in campo.

Queste sono amichevoli – sottolinea l’allenatore – dove il risultato conta poco, però c’è stata una buona disposizione in campo, soprattutto sotto il punto di vista dell’equilibrio. Chiaramente ho cercato di far ruotare tutti i giocatori della rosa a disposizione perché è giusto che gli atleti adesso possano mettere minuti nelle gambe. Al momento ne hanno 45, massimo 50 pertanto abbiamo schierato due formazioni. All’inizio i primi undici, poi qualcuno ha giocato 10 minuti in più del secondo tempo».

Nella fase embrionale della stagione si rischia di esporsi a infortuni, per questo si è scelta la linea della cautela: «Siamo stati molto accorti – continua Fracassa – al fine di evitare infortuni, e anche per questo è stata una buona uscita. Dopo le nostre due reti, abbiamo subito gol su punizione nel finale. I ragazzi si sono impegnati e, nonostante i buoni spunti, c’è da migliorare tantissimo. La squadra è nuova, quindi c’è bisogno di amalgama che non è mai facile da ottenere e quindi buona la prima. È andata bene anche perché comunque abbiamo giocato contro il Fiumicino, che è sì una neopromossa, ma è una compagine di categoria superiore che ha iniziato la preparazione di una settimana prima di noi. Quindi questo aspetto si può ritenere di buon auspicio una stagione felice». Archiviata la prima uscita, si pensa al prossimo impegno: «Stiamo per entrare nella settimana che ci porterà all’amichevole con Civitavecchia Calcio, dobbiamo compiere un passo in avanti rispetto alla sfida con il Fiumicino» la conclusione di mister Fracassa.

Commento finale del direttore generale Bruno Luci: «Quella con l’undici aeroportuale era la prima uscita, logicamente la squadra ha nelle gambe solo la prima settimana di allenamento, ma è stato un test positivo al cospetto di una squadra di categoria superiore».

Alessio Vallerga