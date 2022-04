Tesori Naturali, dal 1° maggio tornano gli appuntamenti alla scoperta del Parco Bracciano Martignano - Terzo Binario News

Tesori naturali,tornano gli eventi itineranti alla scoperta del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano. Per il quinto anno consecutivo, dal 1° Maggio e fino a Dicembre 2022, ci sarà la possibilità di partecipare al programma promosso dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto regionale Giorni Verdi – Vivi i Parchi del Lazio. Tra associazioni e ONLUS individuate in un bando pubblico, 17 realtà territoriali accompagneranno la comunità locale, turisti e visitatori alla scoperta di storia, archeologia, tradizione, cultura, enogastronomia e biodiversità dell’area protetta lacustre. Gli appuntamenti sono nel fine settimana. “Le attività inserite nel catalogo sono un formidabile strumento per far conoscere il territorio del Parco e le zone limitrofe – affermano Vittorio Lorenzetti e Daniele Badaloni, presidente e direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano – scoprendone la natura, i paesaggi ma anche gli aspetti storico-culturali, enogastronomici e archeologici nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali: rappresentano concrete proposte che auspichiamo potranno avere anche positive ricadute economiche sulle comunità locali ed i Comuni”.

Tutte le iniziative e le informazioni utili per prenotare la partecipazione agli eventi verranno pubblicate periodicamente negli aggiornamenti sui siti Internet ufficiali dell’Ente di gestione del Parco oltre che nei canali social, pagina Facebook. Ecco l’elenco delle iniziative previste nel mese di Maggio, a cominciare da domenica prossima.

· Domenica 1) BRACCIANO (RM) – PISCIARELLI, BRACCIANO E LE SUE ACQUE

· Sabato 7) ANGUILLARA SABAZIA (RM) – IL GIOCO DELL’OCA DEI LAGHI

· Domenica 8) ORIOLO ROMANO (VT) – L’ANELLO DELLA FAGGETA DI ORIOLO-VAL D’AIA-LAGO DI BRACCIANO

· Sabato 14) MANZIANA (RM) – ARCHEOTREKKING: SOLFATARA, GEYSER E TORBIERE: IL MONUMENTO NATURALE DELLA CALDARA DI MANZIANA

· Sabato 14) MARTIGNANO (RM) – YOGA PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE

· Domenica 15) SUTRI (VT) – ALLA SCOPERTA DELL’ANTICA CITTA’ DI SUTRI

· Sabato 21) MANZIANA (RM) – LE FORME DEGLI ALBERI

· Domenica 22) MANZIANA (RM) – DALLE TOMBE DELLE PIETRISCHE AL MONUMENTO NATURALE DELLA CALDARA

· Sabato 28) BRACCIANO (RM) – VIVI IL PARCO DALL’ACQUA

· Domenica 29) CESANO (RM) – LAGO DI MARTIGNANO, RICONOSCIMENTO DELLE ERBE SPONTANEE