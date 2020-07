Terme di Stigliano, rinnovata la convenzione con il comune di Canale per i residenti - Terzo Binario News

Anche per il 2020 e nonostante le difficoltà del periodo, Terme di Stigliano ha voluto confermare la convenzione con il Comune di Canale Monterano per l’accesso allo stabilimento termale a prezzi agevolati per i residenti.

Gli interessati, dal 1° Agosto prossimo, potranno usufruire degli sconti mostrando presso la struttura un documento che attesti la residenza nel nostro Comune. Qualora il documento sia scaduto o non aggiornato i cittadini potranno recarsi presso l’Ufficio Turistico Comunale nei giorni:

Venerdì e sabato, orario 9.00-12:30

Domenica, orario 9.00-12.00

per farsi rilasciare una tessera che attesti la residenza.

Le tariffe in convenzione proposte sono:

• Spa Benessere

Dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (solo su prenotazione anticipata e fatta salva disponibilità). Include ingresso alla vasca termale sotto il portico di venere, piscina oligo-minerale fredda, ingresso al parco termale (nelle date di relativa apertura stagionale) zona relax con cromoterapia e aromarium (36°C), area tisane. Per i bambini dai 0 ai 14 anni non compiuti non è consentito l’ingresso al Percorso Benessere.

Euro 35,00 25,00 per persona.

• Parco Termale

(nel periodo di relativa apertura e solo su prenotazione anticipata e fatta salva disponibilità) l’ingresso alle 4 vasche termali presso la SPA Termale “Il Bagnarello” prevede ombrellone e lettino fino ad esaurimento scorte, spogliatoi, docce e parcheggio inclusi.

Euro 20,00 15,00 per persona dal lunedì al venerdì (esclusi festivi).

Euro 25,00 20,00 per persona, sabato, domenica e festivi.

• Ristorante “Il Ninfeo” (solo su prenotazione anticipata e fatta salva disponibilità) 10% di sconto sul menù della carta del ristorante.

Convenzione valida su disponibilità, salvo ponti e festività.

Unici ed esclusivi beneficiari della Convenzione saranno coloro che presenteranno la tessera/carta d’identità del suddetto Comune dove dovranno esserci riportati gli estremi nome e cognome del cittadino e comunque non cedibile a terzi.

Tutte le percentuali di sconto escludono le tariffe già promozionali e salvo disponibilità.