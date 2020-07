Fiumicino, ok in Giunta ai lavori esterni della Casa della salute di Palidoro - Terzo Binario News

La giunta comunale di Fiumicino ha dato l’ok ai lavori di ristrutturazione delle aree esterne della Casa della salute di Palidoro. I lavori dovrebbero consentire la giusta viabilità di accesso al presidio sanitario che sta sorgendo nella zona.

“Siamo molto soddisfatti per l’approvazione in giunta del progetto definitivo dei lavori – dichiarano il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Stefano Calcaterra e la consigliera comunale Paola Magionesi – A breve la parte nord del Comune di Fiumicino avrà quella risposta, fino a oggi assente, alle reali necessità sanitarie della popolazione residente”.