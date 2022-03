Tennis, allo Sporting club Santa Marinella l'Aureliano pareggia con l'All Round Roma - Terzo Binario News

L’incontro di serie D maschile è stato seguito da appassionati nel rinnovato circolo che si candida ad ospitare eventi di ogni tipo e sponsor interessati

Torna il grande tennis in Provincia e sul litorale a nord della Capitale.

Domenica sui campi dello Sporting club di Santa Marinella, il circolo rinnovato ha ospitato l’incontro di serie D uno maschile tra l’Aureliano Tennis Team ed i pari categoria dell’ All round di Roma.

Il risultato finale vede un pareggio per tre a tre contro la forte compagine capitolina. L ‘Aureliano ha ottenuto la vittoria nei singoli con Leandro Mariani 60-61 contro Diego Pietro Santi e Francesco Egidi contro Alessandro Cerri per 41 e successivo ritiro. Sconfitta invece per Dario Pranzetti 3-4 contro il giocatore capitolino Cesaretti per 76-63. Sconfitta anche per Marco Pantoni al rientro agonistico dopo 11 anni. I doppi vedono vincere la coppia Mariani – Egidi ma i padroni di casa subiscono la sconfitta della coppia D’emilio-Pantoni.

<<Il pareggio era auspicabile contro questa formazione di Roma che schierava ben due seconda categoria>> commenta il maestro Carlo Oroni, <<ora ci concentreremo in vista di domenica prossima, sempre in casa alle ore 10 contro un’altra formazione Capitolina, il Verde Roma. Riuscire a fare il risultato in questa seconda giornata potrebbe farci annusare aria di play-off>> Aldilà dell’evento sportivo, la location del Tennis club Sporting si conferma posto ideale per appassionati tennisti e non solo, accorsi per vedere del bel tennis e godersi un ambiente gradevole.

<<Il circolo ieri era pieno di ragazzi e di appassionati che hanno seguito dalla mattina tutti gli incontri, il nostro obiettivo è assolutamente questo educare i ragazzi e rendere consapevoli gli appassionati del buon livello di tennis che si può esprimere in provincia. E proprio per consentire al meglio l’organizzazione e la fruizione a tutti di un tennis di livello>> concludono i responsabili dell’Aureliano, << siamo pronti ad accogliere chiunque voglia sostenerci come sponsor, garantiamo tanta visibilità, il fascino di uno sport elegante ed eterno, e la certezza di un impegno sociale che si può apprezzare tutti i giorni nei nostri campi con i nostri maestri>>

Prossimo appuntamento per gli amanti della terra battuta domenica prossima per sostenere la volata vincente alla serie.