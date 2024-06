Teatro, i bombardamenti su Civitavecchia rivivono il 16 giugno al Nuovo Sala Gassman • Terzo Binario News

Il primo bombardamento del 14 maggio 1943 a Civitavecchia e poi quello altrettanto rovinoso del 19 luglio a Roma. Seguendo questa doppia tragedia si dipana “La notte di San Lorenzo”, opera teatrale scritta, diretta e interpretata da Enrico Maria Falconi, che sarà rappresentata il 16 giugno alle 19 al teatro Nuovo Sala Gassman. La commedia in due atti è stata presentata stamani alla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, presente la presidente Gabriella Sarracco, che ha deciso di finanziarne la messa in scena.

<E’ un’opera cui sono particolarmente affezionato – ha sottolineato Falconi, illustrandone la trama e ringraziando la Fondazione per il sostegno – perché in sostanza parla del dramma vissuto dalla mia famiglia a Roma. Ho solo spostato gli eventi da San Giovanni a San Lorenzo, ma la ricostruzione è fedelissima agli eventi. Inoltre ho voluto aggiungerci il bombardamento di Civitavecchia, un’altra tragedia di proporzioni immani, che ha segnato il volto e lo sviluppo della città e che è purtroppo il prologo di quanto accaduto due mesi dopo nella Capitale. Sul palco parliamo degli orrori della Guerra, delle sue catastrofiche conseguenze ma anche di sentimenti e del coraggio degli esseri umani di superare momenti così difficili e di guardare al futuro con fiducia. Un discorso che vale anche per gli attuali conflitti in corso e che in nome del bello, della cultura, della forza del teatro speriamo di non dover mai più vivere>. D’accordo con Falconi, Gabriella Sarracco. <Il Gassman è ormai un vero e proprio polo culturale – ha sostenuto – punto di riferimento per la nostra città. Seguo da vicino l’attività della “Blue in the face” di Enrico (Falconi, ndr) e la trovo davvero meritoria. Per questo ogni volta che il Gassman ci propone qualcosa la Fondazione si schiera al suo fianco. E continueremo a farlo>.

“La notte di San Lorenzo” andrà in scena domenica 16 giugno alle 19. Sul palco, insieme a Falconi, Ramona Gargano, Simone Luciani, Saha Pilara, Sara Gianvincenzi e Flavia Pennesi. Per i biglietti, rivolgersi al botteghino del Gassman aperto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Per informazioni, tel. 328/1224154.