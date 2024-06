Vincenzo Di Gabriele nuovo tecnico del Civitavecchia Futsal • Terzo Binario News

Vincenzo Di Gabriele è il nuovo allenatore del Civitavecchia Futsal. Lo ha annunciato la società di Borgata Aurelia attraverso i propri profili social.

«Siamo lieti di annunciare che alla guida della nostra prima squadra, impegnata nel massimo campionato regionale in C1, ci sarà Vincenzo Di Gabriele. Il Mister sarà coadiuvato da Marco Percuoco nel ruolo di allenatore in seconda.

A breve annunceremo tutto il suo staff tecnico. Vincenzo non ha bisogno di presentazioni, da tanti anni è ormai un punto di riferimento nel mondo del futsal. Uno dei pochi tecnici del comprensorio capace di vincere due campionati diretti ed uno attraverso i play-off. E proprio da qui che insieme a lui vogliamo ripartire per ambire a importanti traguardi, sempre fedeli alla nostra filosofia di valorizzazione dei giovani.

Diamo il benvenuto a Vincenzo e Marco nella grande famiglia Futsal Academy. Subito al lavoro per allestire una grande squadra che rappresenti al meglio la nostra città in tutta la regione».

Per Di Gabriele la prima sfida lontano da casa viste le esperienze al Td Santa Marinella – ora scomparso – e quella recente del Santa Severa terminata però con le dimissioni. All’Ivan Lottatori lo attende una sfida di altro genere, dove prende le redini di una realtà consolidata della C1 regionale forte di un settore giovanile importante e nell’attesa di capire chi rimarrà e chi no. «Sarà una bella avventura – dice Vincendo Di Gabriele – e intanto con il presidente Elso De Fazi e il direttore generale Andrea Scorpioni abbiamo cominciato a programmare il futuro partendo dai punti fermi della squadra». Fra questi ci sono Luca Mori e Andrea Giocondo mentre c’è un punto interrogativo che riguarda Simone Mondelli. Il fantasista, dopo una stagione di ottimo livello, ha ricevuto offerte da compagini di categoria superiore che sta valutando. Se non trovasse l’accordo, probabilmente deciderà di rimanere in nerazzurro.

«Resta da capire quel che può essere utile per centrare gli obiettivi. Intanto aiuterà lo stage con i giovani, primo passo per cominciare a costruire il gruppo della stagione 2024-2025 e come ultimo passo, gli acquisti che permetteranno alla Futsal di essere competitiva. Quest’estate sarà complicato reperire giocatori, visto che ci sono tante realtà di calcio a 5 nel comprensorio. Pertanto bisognerà arrivare prima della concorrenza e individuare quegli elementi che servono senza snaturare la filosofia della Futsal. Però l’ambizione che nutro è importante e credo che si possa puntare alle posizioni di vertice valorizzando al massimo i ragazzi provenienti dal settore giovanile», la conclusione di Di Gabriele.

Infine, «dal 17 giugno partirà il Centro estivo dai 3 ai 17 anni. Siamo arrivati al quinto anno di attività e come sempre il divertimento sarà assicurato. Tante attività ludiche e sportive attendono ogni giorno i ragazzi immersi nella quiete e nel verde di Borgata Aurelia» la chiosa finale che arriva dalla Futsal Civitavecchia.