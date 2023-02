Teatro, a grande richiesta seconda data per Battista al Traiano di Civitavecchia • Terzo Binario News

A grande richiesta, una nuova data, il 13 aprile, al Teatro Traiano di Civitavecchia, per lo spettacolo di Maurizio Battista, “Ai miei tempi non era così…”, per la rassegna “Appuntamento con il Comico”, nell’ambito della stagione teatrale promossa dal Comune di Civitavecchia e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ventidieci.

Maurizio Battista con il suo nuovo spettacolo, “Ai miei tempi non era così…” Siamo veramente sicuri che il passato coincida con l’idea di “vecchio” e il presente con l’idea di un “nuovo” che ci costringe ad arrancargli dietro, fino a farci invecchiare prima del tempo?… E chi l’ha detto che la felicità consista in un accumulo di “effetti speciali” o non piuttosto, com’era una volta, dal sapersi divertire con talmente poco che eravamo noi a sentirci “speciali”?… Tra queste e altre domande, si muove Maurizio Battista, in un precisissimo “slalom” per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza, issati dall’epoca attuale.

«Un altro grande appuntamento con il teatro» dichiara l’assessore alla Cultura Simona Galizia, «a dimostrazione di quanto abbiamo a cuore la diffusione della cultura in ogni sua forma. Lo spettacolo in programma al Traiano – che torna a Civitavecchia dopo il successo della scorsa primavera – offre infatti un approccio diverso, solare all’analisi del vivere comune in questi tempi troppo spesso dominati dall’apparire a tutti i costi e dalla superficialità della società dell’immagine. A riprova di come, fin dall’antichità, la comicità è sempre stata la vera spina nel fianco del pensiero dominante».

Gli altri spettacoli della rassegna: Francesco Cicchella in BIS! il 15 aprile ore 21,00 e Teo Teocoli in “Tutto Teo” il 27 aprile ore 21,00.

Biglietti

Maurizio Battista “Ai miei tempi non era così” 12 e 13 aprile 2023 ore 21.00

Platea euro 33,00 + 5,00 prev.

Galleria euro 33,00 + 5,00 prev.

Balconate DX SX euro 33,00 + 5,00 prev.

Francesco Cicchella in “Bis!” 15 aprile 2023 ore 21.00

Platea euro 31,30 + 4,70 prev.

Galleria euro 24,30 + 3,70 prev.

Balconata Dx e Sx euro 24,30 + 3,70 prev.

Teo Teocoli in “Tutto Teo” 27 aprile 2023 ore 21

Platea euro 28,00 + 2,00 prev.

Galleria euro 23,00 + 2,00 prev.

Balconata Dx e Sx euro 23,00 + 2,00 prev.

prevendita biglietti online su ticketone.it e al botteghino del Teatro Traiano

botteghino: dal martedì al sabato orari 10.00 -13.00 / 16.00 – 19.00

Apertura in caso di spettacolo:

domenica e festivi 16.00 – 19.00

Teatro Comunale Traiano

Corso Centocelle 1 – 00053 Civitavecchia

tel. 0766 370011

www.teatrotraianocivitavecchia.it

E-mail: botteghino@teatrotraianocivitavecchia.it