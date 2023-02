Abilità e divertimento senza animali: il Circo Millenium fa tappa a Civitavecchia • Terzo Binario News

E’ raro trovare in Italia una città dove non fa tappa nessun circo ormai da 10 anni. E’ il caso di Civitavecchia dove nessun circo ci faceva tappa da 10 anni e sarà il Circo Millennium a chiudere questo decennio.

Dopo il grande successo riscontrato a Roma il Tour 2023/2024 partirà da Latina (città dove venne tra le altre cose premiata l’esibizione di Derek Coda Prin alle scale libere in occasione del Festival del Circo di Latina) dove il circo farà tappa dal 3 al 12 febbraio. Successivamente il circo farà tappa a Civitavecchia ed esattamente dal 17 al 27 Febbraio…ed è così che il Millennium interrompe questa decennale attesa per i civitavecchiesi.

Il Circo Millennium promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso ed incollati alle poltrone per più di due ore di spettacolo. “Lo spettacolo con la magistrale regia dei F.lli Coda Prin, porta in pista i migliori artisti Nazionali ed Internazionali. Uomini che volano sulle teste del pubblico, spingendosi al limite del impossibile, spericolati acrobati ed equilibristi, la ‘ruota della morte’ di John Takamura, sono solo alcune delle attrazioni di questo nuovo spettacolo denominato “Italian Emotions”, che recentemente è stato ospitato anche all’interno del programma di Rai 1 I soliti Ignoti condotto da Amadeus.

Sarà uno spettacolo che per la prima volta approda a Civitavecchia e uno spettacolo che non vede l’utilizzo di animali, ma solo l’abilità e la forza fisica di importanti artisti, tra questi spicca Derek Coda Prin spericolato equilibrista alle scale libere. Il Circo Millennium vi prenderà per mano, per farvi vivere nuove avventure. Sarà un’esperienza unica… un viaggio indimenticabile e appassionante, per grandi e piccini. Per visionare il calendario e l’orario degli spettacoli si può visitare il sito internet www.millenniumcircus.com oppure la pagina Facebook Circo Millennium o semplicemente chiamare il numero 348/6655915.